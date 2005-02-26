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۸ اسفند ۱۳۸۳، ۱۰:۵۱

طلبكاران فدراسيون كشتي چشم انتظارسازمان ورزش

عليرغم قول مساعد رييس سازمان تربيت بدني براي پرداخت 25 درصد باقيمانده ازبودجه فدراسيون كشتي ، هنوز از اين بودجه خبري نيست.

به گزارش خبرنگار" مهر" درحالي كه بدهي هاي فدراسيون كشتي از مرز530 ميليون تومان هم گذشته است و طلبكاران فشارهايي را بر فدراسيون وارد مي كنند ، 25 درصد باقيمانده از بودجه اين فدراسيون هنوز پرداخت نشده است.
مهندس محسن مهرعليزاده ، معاون رييس جمهور و رييس سازمان تربيت بدني در جلسه اي كه چندي پيش با مسئولان فدراسيون كشتي داشت ، دستور پرداخت فوري باقيمانده بودجه اين فدراسيون را صادر كرد، اما عليرغم گذشت بيش از يك هفته از اين ماجرا هنوز بودجه فدراسيون كشتي در اختيار مسئولان اين فدراسيون قرارنگرفته است.
كمبود بودجه بدهي هاي زياد فدراسيون كشتي و برنامه هايي كه اين فدراسيون به خصوص در روزهاي آينده دارد، كشتي گيران را با بحران مواجه كرده است.

کد مطلب 160614

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