دانشجویان دانشگاه آزاد واحد کرج قهرمان مسابقات فوتسال منطقه 12 شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج بر سکوی قهرمانی مسابقات فوتسال منطقه 12 ایستادند.

مسابقات فوتسال دانشجویان برادر منطقه 12 دانشگاه آزاد اسلامی به میزبانی واحد قم برگزار شد. در این مسابقات تیم ها به صورت دوره ای با یکدیگر به رقابت پرداختند و تیم واحد کرج با حضور مجید رئیسی، سینا خندان، محمدرضا پور، مرتضی امیری، امین هاشمیان، حمید رضا پور، وحید احسان منش، سعید اصلانی، مصطفی در زی رامندی، مجتبی حسن زاده، محمدرضا زحمتکش و سعید گودرزی موفق شد به مقام قهرمانی منطقه 12 دست یابد.

در این مسابقات مربیگری واحد کرج را رضا فلاح زاده و سرپرستی این تیم را رحیم موذن بر عهده داشتند. همچنین گفتنی است در این مسابقات تیم های قم و قزوین به ترتیب دوم و سوم شدند.

در ادامه این مسابقات و در مسابقات فوتسال دانشجویان دختر منطقه 12 دانشگاه آزاد اسلامی که به میزبانی واحد کرج برگزار شد، تیم فوتسال دختران واحد کرج به مقام قهرمانی رسید و تیم های قزوین و تاکستان دوم و سوم شدند.

اعضای تیم واحد کرج را خانم ها آروز مظفری، مارال حاجی رسولی، سمانه ندیمی، کبری سعادتی منامن، ناهید فلاح، مریم گرشاسبی، زهرا شفیعی، نرگس کیان، مریم دیده بان، رویا احمدی، فاطمه کمندی و مونا جلالی بودند که آنها را طاهر جلیلیان به عنوان سرپرست تیم و نیره حبیبی به عنوان مربی همراهی می کردند.

بازدید معاونان و مسئولان سازمان مرکزی از دانشگاه آزاد اسلامی مرکز طالقان

با حضور دکتر عباسی معاون عمرانی، دکتر خجسته معاون اداری و مالی، دکتر حاجی خانی رئیس واحد کرج و جمعی از مسئولین شهری و دانشگاهی از پیشرفت پروژه های عمرانی و آموزشی مرکز طالقان بازدید به عمل آمد.

این مرکز آموزش عالی که از 4 سال پیش و تحت نظر واحد کرج احداث شد، مراحل اولیه ساخت و ساز و جذب امکانات لازم را با حمایت های منطقه 12 دانشگاه آزاد اسلامی و واحد کرج پشت سر نهاد، سال گذشته طی مراسمی به عنوان مرکز طالقان با ریاست دکتر علیرضا محمدی نژاد گنجی شروع به کار کرد.

در حال حاضر این مرکز یکی از واحدهای دانشگاه آزاداسلامی می باشد که بصوت بدون آزمون در رشته های حسابداری، علمی – کاربردی نرم افزار کامپیوتر، کاردانی فنی عمران(کارهای عمومی ساختمان)، کاردانی فنی برق(الکترونیک، قدرت، مخابرات)، مدیریت بازرگانی، علمی کاربردی حسابداری، کامپیوتر(نرم افزار)، ساختمان، الکترونیک، الکتروتکنیک و نقشه کشی معماری از علاقمندان دختر و پسر ثبت نام می‌کند.

گفتنی است در این بازدید مشکلات و نارسایی های واحد طالقان نیز مورد بررسی قرار گرفت.



کسب رتبه توسط سمای واحد کرج در جشنواره جوان خوارزمی

آموزشکده سما واحد خواهران دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در سیزدهمین جشنواره کشوری جوان خوارزمی مقام اول استان البرز را در رشته رباتیک به خود اختصاص داد.

تیم سمای واحد کرج که با طرح روبات انسان نمای فوتبالیست با سرپرستی خانم مهندس میرنظامی و آقای مهندس میریوسفی و با حضور خانم ها: الناز جهدی، الهام خلیق، زهرا نظر خانلو و فیروزه خراسانی در این جشنواره شرکت کرد.

سمای خواهران واحد کرج همچنین در سطح کشوری نیز مقام ششم را از آن خود کرد.

از موفقیت های دیگر مرکز آموزشی و فرهنگی سما وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج می توان به چاپ مقاله علمی شکوفه اعتباری از اعضای هیأت علمی رشته حسابداری آموزشکده دخترانه سمای کرج با عنوان «نقش معیار ارزش افزوده اقتصادی و سرمایه فکری در ارزش بازار شرکت های واسطه گری مالی در بورس اوراق بهادار تهران» در شماره دسامبر مجله ISI با عنوان مجله علوم کاربردی کشور استرالیا نام برد.

همچنین موفقیت عاطفه کمالی دانش آموزان دبیرستان دخترانه سمای واحد رج در مسابقات قهرمانی آموزشگاه‌های ناحیه 3 کرج در رشته دو و میدانی در ماده های پرش طول و 100 متر و نیز تقدیر و تشکر مدیر آموزش و پرورش ناحیه 3 کرج به دلیل همیاری و مساعدت مدیر و کارکنان مدرسه در راستای برنامه های ستاد پروژه مهر در سال تحصیلی 91-90 از دیگر دستاوردها و افتخارات این مرکز آموزشی و فرهنگی است.



بازدید دانش آموزان نخبه استان البرز از دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج



همزمان با هفته مشاغل، بیش از 50 دانش آموز نخبه مقطع متوسطه از یکی از مدارس استان البرز از دانشکده ها، کارگاه ها، آزمایشگاه ها، امکانات و توانمندی های دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج بازدید کردند.

در این بازدید که با هماهنگی روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج انجام شد، دانش آموزان ضمن آشنایی با محیط دانشگاه و رشته های مختلف، پاره ای توضیحات و نکات لازم در خصوص رشته های موجود و نیز وظایف، مسئولیت ها، تعهدات، ویژگی ها و همچنین گستردگی و حیطه کاری مشاغلی همچون دامپزشکی، پرستاری و مامایی توسط استادان و مسئولان این دانشکده ها به آنها داده شد تا ضمن هدایت به سمت علاقمندی ها و توانایی های خود با مسئولیت های هر حرفه بیشتر آشنا شده و به سمت آینده ای شایسته و کارا حرکت کنند.

در پایان دانش آموزان با حضور در مرقد پنج شهید گمنام در این واحد دانشگاهی ضمن زیارت قبور این شهدای گرانقدر با نثار فاتحه و صلوات بر روح مطهر تمامی شهدای انقلاب اسلامی با آرمان های این عزیزان تجدید بیعت کردند.