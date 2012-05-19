تظاهرات کنندگان مصری شکنجه می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، سازمان دیده بان حقوق بشر با اشاره به دیدار نمایندگان این سازمان با بازداشت شدگان میدان العباسیه قاهره از شکنجه آنها خبر داد.

"جو استروک" معاون مدیر اجرایی بخش خاورمیانه و شمال آفریقای این سازمان بیان کرد: ضرب و شتم تظاهرات کنندگان نشان دهنده این است که نظامیان پا را از حد خود فراتر گذاشته اند.

وی افزود: مقامات ذی ربط حق دارند کسانی که دست به اقدامات غیرقانونی می زنند را دستگیر کنند، اما حق ندارند که آنها را مورد ضرب و شتم قرار دهند.

استروک بیان کرد: مردم مصر تا زمانی که از حملات اوباش در امان نباشند احساس امنیت نخواهد کرد. همانطور که تا زمانی که کتک می خورند و به دادگاه نظامی فرستاده می شوند در امان نخواهند بود.

شایان ذکر است که نظامیان مصری در حوادث اخیر مقابل وزارت دفاع در میدان العباسیه در قاهره تعداد زیادی را بازداشت کردند.