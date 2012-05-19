مجلس 5 ایراد شورای نگهبان به لایحه بودجه 91 را اصلاح کرد/ لاریجانی: بحث بودجه تمام شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه عصر روز شنبه خود ایرادات شورای نگهبان نسبت به لایحه بودجه 91 را برطرف کردند.

براساس این گزارش شورای نگهبان در بررسی مصوبات مجلس در لایحه بودجه 91، 5 ایراد قانون اساسی گرفته بود که سه مورد آ‌ن به اصلاح عبارت، یک مورد به حذف تبصره و یک مورد به جایگزینی یک بند انجامید.

شورای نگهبان در 3 بند از لایحه بودجه 91 به نگارش عبارت "شرکت ملی نفت ایران" از ‌آن جهت که اساسنامه شرکت ملی نفت ایران هنوز به تصویب مجلس نرسیده است ایراد گرفته بود و تاکید کرده بود از آنجایی که این اساسنامه تصویب نشده استفاده از این واژه درست نیست. بنابراین نمایندگان در دو بند عبارت "شرکت تابعه ذیربط وزارت نفت" را جایگزین عبارت "شرکت ملی نفت ایران" کردند، در یک بند نیز عبارت "شرکت تابعه ذیربط وزارت نفت" را جایگزین "شرکت ملی گاز ایران" کردند.

همچنین در بند مربوط به صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت فولاد که دولت را مکلف کرده بود این صندوق را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتقل کند، کمیسیون تلفیق تصمیم به حذف تبصره این بند گرفت تا نظر شورای نگهبان را تامین کند.

در تبصره این بند دولت مکلف شده بود تا تحقق این بند بار مالی ناشی از پرداخت حقوق و مطالبات بازنشستگان از محل واگذاری سهام و دارایی‌ها و سایر اموال تامین کند.

ادیانی راد در مخالفت با نظر کمیسیون تلفیق مبنی بر حذف این تبصره گفت: این تبصره صرفاً ضمانت اجرایی برای دولت ایجاد می‌ کند در صورتی که این تبصره حذف شود از دولت می‌خواهم تا ضمانت اخلاقی دهد تا این بند را اجرایی خواهد کرد.

در آخرین مورد شورای نگهبان به بندی ایراد گرفت که تصریح داشت: به منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاری، سازمان‌های مناطق آزاد موظفند حداقل یک درصد از محل وصول عوارض ورود و صدور کالاها و خدمات این مناطق را از طریق نهادهای حمایتی به محرومین و نیازمندان بومی این مناطق اختصاص دهد.

کمیسیون تلفیق برای رفع ایراد شورای نگهبان نسبت به نامشخص نبودن این میزان مبلغ و همچنین چگونگی واریز آن به خزانه داری کل کشور متنی را جایگزین این بند کردند که با این شرح است:

در اجرای بند "ز" ماده 112 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، سازمان‌های مناطق آزاد تجاری و صنعتی موظفند منابع موضوع این بند را به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. خزانه داری کل نیز موظف است تا مبلغ 100 میلیارد ریال از محل منابع واریزی را به نسبت مساوی برای اجرای مفاد بند یاد شده به کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی همان مناطق پرداخت کند.

به گزارش خبرنگار مهر ، نمایندگان با هر 5 مورد نظر کمیسیون تلفیق برای رفع ایراد شورای نگهبان موافقت کردند.

پس از بررسی این ایرادات علی لاریجانی رئیس مجلس خطاب به نمایندگان گفت: بحث بودجه و رسیدگی به ایرادات شورای نگهبان هم اکنون خاتمه یافت اما منتظر نظر شورای نگهبان درباره ایراداتی که اصلاح شد خواهیم بود چون امروز باید کار رسیدگی به بودجه را تمام کنیم.

براساس این گزارش نظر شورای نگهبان تا دقایقی دیگر به مجلس شورای اسلامی ابلاغ خواهد شد.