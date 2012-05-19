نخستین سرویس فکس اینترنتی در کشور راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین سرویس فکس اینترنتی در کشور با نام تجاری FAX.IR توسط شرکت افرانت و با استفاده از فناوری رایانش ابری راه اندازی شده که کاربران می توانند با استفاده از آن و بدون نیاز به دستگاه فکس، خط تلفن و نصب نرم افزار به ارسال و دریافت فکس بپردازند.

در این سرویس به کاربران شماره فکسی اختصاصی داده می شود و تمامی فکسهای دریافتی به این شماره بصورت فایل PDF به ایمیل شخصی کاربر ارسال و در صورت تمایل یک نسخه از آن در قسمت بایگانی حساب کاربری در سایت FAX.IR ذخیره می شود. برای اطلاع رسانی در مورد دریافت فکس نیز یک SMS به شماره موبایل کاربر با متن "دریافت فکس جدید از شماره ..." ارسال می شود که کاربران می توانند شماره فکس فعلی خود را نیز به این شماره اختصاصی دایورت کرده و نیازی به اعلام مجدد شماره جدید خود نداشته باشند.

کاربران برای ارسال فکس نیز می توانند با ورود به حساب کاربری در سایت FAX.IR و انتخاب گزینه ارسال فکس، متن دلخواه خود را نوشته و یا فایل اکسل، پی دی اف و WORD را بارگذاری کرده و به شماره فکس (های) مورد نظر ارسال کنند؛ همچنین برای اطلاع رسانی از وضعیت ارسال فکس، یک پیام کوتاه و یا ایمیل از سایت برای کاربر ارسال و وضعیت ارسال فکس را شامل "ارسال موفق"، "ارسال ناموفق به علت اشغالی خط" و یا "ارسال ناموفق به علت عدم وجود دستگاه فکس در مقصد" است را برای وی اعلام می کند.

این سرویس مانند ایمیل جی میل و یا یاهو کاربر است که ورودی از دستگاه فکس و خروجی به دستگاه فکس را دارا بوده و به این ترتیب امکان ارسال و یا دریافت فکس را در هر مکان، در هر زمان و با هر دستگاه متصل به اینترنت (مانند کامپیوتر و موبایل های هوشمند) بدون نیاز به نصب نرم افزار و سرور، مقدور می سازد؛ در این سرویس کاربر هیچگونه هزینه ای بابت مخابرات، شماره فکس و دستگاه فکس نداشته و تنها اشتراک ماهیانه پرداخت می کند.

ثبت نام در این سرویس کمتر از چند دقیقه زمان می برد و راه اندازی شماره فکس نیز بلافاصله انجام می شود.