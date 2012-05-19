مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در حکمی از سوی دکتر ابوالحسن فقیه، رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، مهدی ولی پور که در سه ماهه گذشته سرپرستی جمعیت هلال احمر مازندران را بر عهده داشت به عنوان مدیرعامل این جمعیت منصوب شد.

در حکم فقیه به ولی پور آمده است: در اجرای مفاد بند چهار قسمت د ماده 10 قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر و بر اساس صورتجلسه بیست و یکم اردیبهشت ماه 91 هیئت مدیره جمعیت هلال احمر مازندران و نظر به تعهد، تدین و توانمندی های ارزنده جنابعالی، به موجب این ابلاغ به عنوان مدیر عامل جمعیت هلال احمر مازندران منصوب می شوید.

با عنایت به اصول مندرج در اساسنامه جمعیت هلال احمر مبنی بر تلاش در جهت تسکین آلام بشری، کمک به امر سلامت جامعه و دفاع از ارزشهای انسانی، از جنابعالی انتظار دارم ضمن توجه به جایگاه اجتماعی و فرهنگی استان با بهره گیری از پتانسیل های دورن و برون سازمانی، تمام همت و توان علمی و اجرایی خویش را در راستای توسعه کیفی و کمی مجموعه و بهبود ارائه خدمات تخصصی جمعیت در استان بکار گیرند.

از درگاه حضرت احدیت، بالندگی و توفیق روزافزون شما را در تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و مهرورزی و خدمت به بندگان خدا مسئلت دارم.

