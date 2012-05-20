مخاطب نوجوان را باید سرگرم کرد و به تفکر واداشت

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری نمایش"اسکلیگ و بچه های پرواز" صبح امروز با حضور محمد عاقبتی کارگردان، مهدی کوشکی نویسنده، لیلی رشیدی و هوتن شکیبا بازیگران نمایش در تالار وحدت برگزار شد.

در ابتدای نشست عاقبتی با ابراز تاسف از اتفاقاتی که برای کودکان درخرمدره روی داده است، گفت: امیدوارم اتفاقات تاسف باری که چند روز قبل در خرمدره برای کودکان روی داد دیگر به وجود نیاید. امیدوارم مسئله بی توجهی به 16 میلیون کودک و نوجوان از بین برود. معتقدم که همه این مشکلات به دللی عدم برنامه ریزی مسئولان است.

عاقبتی درباره روی صحنه بردن این نمایش گفت: در فاز دوم تعمیرات تالار حافظ دوستان بسیار زحمت کشیدند و مشکلات سرویس بهداشتی و آگوستیک بودن سالن برطرف شده است.

مهدی کوشکی درباره نگارش این نمایشنامه توضیح داد: نمایشنامه"اسکلیک و بچه های پرواز" از روی رمانی به همین نام اقتباس شده است. با اقتباس آزاد از روی آثاری که برای کودکان و نوجوانان نوشته است می توان فقر تالیف کتاب های گوناگون در حوزه کودک و نوجوان را برطرف کرد.

وی ادامه داد: نگاهی که به تاتر کودک وجود دارد سطحی و بدون تفکر است. قواعدی در تئاتر کودک و نوجوان وجود دارد که تفکر از پشت تئاترها زدوده شود و همه چیز به سطح آورده شود. اما در نوجوانان یک مرحله گذار از کودکی به بزرگسالی وجود دارد. چون مخاطب نه آنقدر کودک است که بخواهد سرگرم شود و نه مثل بزرگسالان به تفکر نیاز دارد.

وی افزود: نوجوان بین دو فضا گیر کرده است بنابراین پرداختن به آن خیلی سخت است. این مشکل را هالیوود تا اندازه ای به تولید فیلم های انیمیشنی که تفکری هم پشت آنهاست حل کرده است. معتقدم چون پرداختن به نوجوان بسیار سخت است کمتر به آنها و علاقه شان پرداخته می شود.

هوتن شکیبا یکی از بازیگران نمایش گفت: بسیار خوشحالم بعد از مدتها به یکی از دغدغه هایم که اجرای کاری متفاوت برای کودکان و نوجوانان است، رسیدم. متاسفانه ما معمولا خیلی کودکانه به نمایش کودک نگاه می کنیم و توقع داریم که بچه ها به سمت دیدن آثار خارجی نروند. اما با وضعیتی که پیش می رویم این کار اجتناب ناپذیر است.

وی افزود: متاسفانه ما باور نمی کنیم که در این سن هم تفکر وجود دارد و این نسل نسل بسیار باهوش تری نسبت به نسل گذشته است. باید بدانیم که پایه ریزی تفکر فرزندان ما در سنین نوجوانی شکل می گیرد. ما دراین نمایش تلاش کردیم اثری ویژه و قابل تامل برای کودکان خلق کنیم.

لیلی رشیدی در ادامه نشست گفت: نه تنعا در تئاتر به نوجوانان پرداخته نمی شود بلکه در سینما و تلویزیون نیز این مسئله بسیار کم رنگ است. متاسفانه فرهنگ پرداختن به کودکان و نوجوانان در حال مخدوش شدن است. ما نمی توانیم به نوجوانان و کودکانما بگوئیم سراغ کامپیوتر و فیلمهای خارجی نروند چون هیچ نمایش و یا فیلمی مخصوص آنها در ایران تولید نمی شود.

وی ادامه داد: این وظیفه هنرمندان و مسئولان است که تئاتر نوجوانان را جدی بگیرند. یکی از مشکلات ما در اجرای این نمایش این است که این اثر با وجودی که برای نوجوانان تولید شده اما در ماه خرداد که زمان امتحانات بچه ها است اجرا می شود. بنابراین ما تعداد زیادی از مخاطبان خود را از دست می دهیم. من شک دارم که مسئولین ما بخواهند برای کودکان و نوجوانان کاری انجام دهند.

عاقبتی در ادامه نشست تاکید کرد: کارکردن در حوزه نوجوانان بسیار تخصصی است چون این گروه سنی مخاطبی است که هم باید سرگرم شود و هم به تفکر واداشته شود تا پایه ریز یشخصیتش به درستی شکل بگیرد. رمان"اسکلیگ و بچه های پرواز" بیش از 15 جایزه معتبر از سراسر دنیا گرفته و به زبانهای مختلفی ترجمه شده است. اما متاسفانه در ایران انگار خواندن رمان کودک و نوجوان وقت تلف کردن به حساب می آید.

وی درباره استفاده از مشاوران نوجوان در این نمایش توضیح داد: استفاده از دختر من و پسر محمد عاقبتی و للی رشیدی برای مشاوره دادن از روی ادا نبوده است. بلکه واقعا از نظرات آنها برای پیشبرد نمایش و نزدیک شدن به دنیای نوجوانان استفاده شد.

وی عنوان کرد: مهمترین مسئله ای که در اجرای این نمایش با آن روبرو هستیم اجرا درماه خرداد و همزمان با امتحانات بچه ها است. چون متاسفانه بچه ها نمی توانند با خیال راحت به تماشای نمایش بنشینند و از آن لذت ببرند. این اجرا به درد مخاطبان زیر 8 سال نمی خورد. بنابراین اگر هم والدین بخواهند بچه ها را به دیدن این نمایش بیاورند ما نمی گذاریم. چون مسئولیت دیدن صحنه هایی که مناسب سنشان نیست با ماست. برای من لذت بخش ترین مسئله این است که کودکان و نوجوانان از کار ما دیدن کنند.