مدارس تاریخی ثبت می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم زاده در جلسه شورای عالی آموزش و پرورش افزود: مدارس ماندگار یکی از مولفه های ارزشمند آموزش و پرورش است،. این مدارس که غالباً بیش از 50 سال قدمت دارند ، اشخاص مهمی از آن ها فارغ التحصیل شده و امروز وظیفه ما، شناسایی، شناسنامه دار کردن ، حفظ و شناساندن آن ها به نسل امروز و آینده است.

دکترقاسم زاده با اشاره به قدمت تاریخی استان از مدارسی در استان نام برد که بیش از 70 سال قدمت دارند که می توان آن ها را به عنوان مدارس ماندگار کشوری به ثبت رساند. همچنین در کنار آن می شود برخی از این مدارس را به عنوان مدارس ماندگار استانی و یا منطقه ای ثبت کرد.

وی بر لزوم تاسیس موزه آموزش و پرورش در هر استان و شهرستان تاکید کرد تا بتوان به وسیله آن قدمت فرهنگ و تاریخ آموزش و پرورش را به دنیا معرفی کرد.