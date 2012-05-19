پرداخت عوارض و هزینه های شهری شرعی است/ مردم توجیه نیستند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله احمد علم الهدی قبل از ظهر شنبه در دیدار با مدیران و کارشناسان روابط عمومی های شهرداری مشهد به مناسبت روز ملی روابط عمومی، اظهارکرد: بیشترین اعتراض مردم به نهادهای عمومی متوجه شهرداری ها است و از بین بردن و تصحیح این نوع تفکر برعهده روابط عمومی است.

وی با بیان اینکه جامعه ما جامعه دینی است وهمه مسائل باید برای مردم توجیه دینی و شرعی داشته باشد ادامه داد: حل این مشکل در اذهان مردم به عهده روابط عمومی شهرداری است.

عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: اگر شهرداری خدمات گسترده ای را که به شهروندان در طول شبانه روز ارائه می دهد عهده دار نمی شد، شهر با مشکلات بسیار زیادی روبرو می شد اما با این حال مردم بیشترین انتقاد را از شهرداری دارند.

آیت الله علم الهدی تاکید کرد: شهروندان در ازای اقدامات شهرداری مصرف کننده خدمات هستند و باید بهای این خدمات را در قالب عوارض پرداخت کنند در غیر این صورت به شهرداری بدهکار محسوب می شوند.

آیت الله علم الهدی بیان داشت: در شهر مشهد نیروهایی با تجربه در حوزه ارتباطات کم نیستند و باید از این نیروها استفاده شود تا توجیهات شرعی بهای خدماتی که مردم می پردازند برای آنها روشن شود.