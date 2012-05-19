اختصاص سه میلیارد ریال برای توسعه زیرساختهای گردشگری مارگون

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس از اختصاص سه میلیارد ریال اعتبار برای توسعه زیرساختهای منطقه گردشگری مارگون خبر داد.

فریدون فعالی گفت: سال گذشته به همین منظور یک میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار هزینه شد که در ادامه امسال در راستای تکمیل این خدمات بالغ بر سه میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس ضمن اشاره به استقبال زیاد هموطنان از این جاذبه گردشگری منحصربفرد در فارس گفت: احداث سرویسهای بهداشتی، محوطه سازی و سنگ فرش محدوده آبشار و ایجاد راه دسترسی مناسب از جمله اقدامات درنظر گرفته شده به منظور توسعه زیرساختهای گردشگری منطقه است.

آبشار مارگون در استان فارس به ارتفاع 70 متر و عرض 100 متر یکی از زیباترین آبشارهای خاورمیانه است. این جاذبه طبیعی در فاصله 130 کیلومتری شیراز قرار دارد.

جشنواره گل و گلاب داراب در تقویم سالانه اداره کل میراث فرهنگی فارس قرار گرفت

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس در حاشیه بازدید از جشنواره گل و گلاب داراب درجمع بازدید کنندگان گفت: بدون شک برگزاری چنین جشنواره باعث معرفی بیش از پیش قابلیتها، توانمندیها و در نهایت رونق وتوسعه گردشگری منطقه خواهد شد.

فریدون فعالی ضمن تأکید برهمکاری اداره کل میراث فرهنگی فارس با برگزاری چنین برنامه هایی گفت: البته برگزاری چنین جشنواره هایی، همدلی و هبستگی خیلی از نهاد ها و ادارات را می طلبد که میراث فرهنگی نیز یک طرف قضیه است.

فعالی افزود: جشنواره گل و گلاب داراب امسال به نحو مطلوب و متفاوت از سالیان گذشته برگزار شد و شاهد این بودیم که درصورت ارزیابی جاذبه و امکانات موجود در منطقه می توانیم این داشته ها را بیشتر به گردشگران معرفی کنیم.

مدیرکل میراث فرهنگی بیان کرد: امسال روستای لایزنگان که محل رویش زیباترین و خوشبوترین گلهای محمدی به طور طبیعی می باشد را به عنوان روستای هدف گردشگری مورد بررسی قرار می دهیم و همچنین جشنواره گل و گلاب داراب از سال آینده در تقویم سالانه این اداره کل قرار می گیرد.

وی با اشاره به توانمندیهای گردشگری و طبیعیت گردی روستای لایزنگان از تصویب این جشنواره به عنوان یکی از رویدادهای تک مکانی و تک زمانی درکمیته ملی طبیعت گردی خبرداد و گفت: در استان فارس 47 پدیده تک زمانی و تک مکانی شاخص و پر مخاطب پیش بینی و به کمیته ملی طبیعت گردی معرفی شده اند که درحال حاضر جشنواره گل و گلاب لایزنگان داراب و جشنواره گل نرگس کازرون در این کمیته به تصویب رسیده و با هدف توسعه گردشگری داخلی مورد توجه و برنامه ریزی قرار گرفته اند.

پنجمین جشنواره گل و گلاب داراب پنج شنبه و جمعه 28و29 اردیبهشت ماه در شهرستان داراب و با حضور مسئولان استانی و انبوه علاقمندان و دوستداران طبیعت از سراسر ایران برگزارشد.