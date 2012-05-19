مسابقه ورزشی بومی محلی زنان روستایی سوادکوه برگزار شد

محمدرضا دارابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در بخش رشته دوومیدانی این مسابقات، در رده سنی 10 تا 13 سال، نازنین فلاح، در رده سنی 14 تا 18 سال الهام یونسی، در رده سنی 22 تا 29 سال جوانه امیری و در رده سنی 30 سال به بالا فاطمه صادقی رتبه های اول گروه های خود را کسب کردند.

وی بیان داشت: در بخش هفت سنگ، تیم متشکل از فاطمه عزیزی، شقایق عزیزی، کیمیا علیپور، فاطمه زمانی و ویدا داور موفق به کسب عنوان اول این بخش شدند.

رئیس اداره ورزش و جوانان سوادکوه افزود: با برگزاری این دوره آموزشی و دوره آموزش مربی که به زودی در سوادکوه برگزار می شود می توانیم استعدادهای جوان و با انگیزه این شهرستان را برای حضور در رقابت های معتبر شناسایی کنیم.

دارابی ادامه داد: احداث مکان تخصصی برای انجام این رشته ورزشی در دستور کار اداره ورزش و جوانان سوادکوه قرار دارد تا با راه اندازی آن، تیراندازی را به ورزش اول جوانان این شهر تبدیل کنیم.