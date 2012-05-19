به گزارش خبرگزاری مهر، معاون آموزشی موسسه امام خمینی(ره) در نشست خبری نخستین همایش از سلسله همایش‌های فقه حکومتی که در سالن اندیشه موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) قم برگزار شد، فقه حکومتی را مبحثی بسیار گسترده دانسته و گفت: نخستین همایش در این زمینه با عنوان "ظرفیت‌های فقه جواهری در قلمرو فقه حکومتی" برگزار خواهد شد و پس از آن، گروه‌های تخصصی موسسه نسبت به بررسی مباحث گوناگون اقدام خواهند کرد.



حجت الاسلام سید ابراهیم حسینی با اشاره به حق اشتغال زنان، اظهار داشت: مدیریت این بحث از جمله اقداماتی است که در بحث فقه حکومتی می‌توان به آن پرداخت و این کار باید توسط گروه‌های تخصصی اقتصاد اسلامی صورت بگیرد.



وی با اشاره به ضرورت پرداختن به مباحث اقتصاد اسلامی، گفت: کسانی می‌توانند از منبع اصیل و ناب اسلام در این زمینه بهره برداری کنند که مسلط به مباحث فقهی بوده و علوم روز را بشناسند و این امر در بسیاری از مسائل اجتماعی نظیر حقوق خانواده، مدیریت و مباحثی از این دست وجود دارد.



سلسله همایش‌های فقه حکومتی ۴ خرداد ماه آغاز می‌شود



حجت‌الاسلام حسینی ادامه داد: نخستین جلسه از سلسله همایش‌های فقه حکومتی روز پنج شنبه، چهارم خردادماه سال جاری در تالار اصلی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد.



۶۰ مقاله به این همایش ارسال شده است



معاون آموزشی موسسه امام خمینی (ره) از ارسال ۶۰ مقاله در خصوص این همایش به موسسه امام خمینی (ره) بیان داشت: از این می‌ان، شش مقاله برجسته انتخاب شده‌اند که در همایش روز چهارم خردادماه ارائه خواهند شد.



وی سخنران این همایش را آیت الله مومن اعلام کرد و افزود: میزگرد علمی همایش نیز با حضور آیت‌الله محسن اراکی، حجت السلام کعبی و مدرسی برگزار می‌شود و در پایان نیز آیت الله مصباح یزدی به سخنرانی خواهند پرداخت.



حجت‌الاسلام حسینی با تاکید بر ادامه این همایش‌ها در موضوعات تخصصی و توسط گروه‌های مختلف موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، گفت: نخستین همایش به منظور پیش جلسه‌ای برای این همایش‌ها خواهد بود.



معاون آموزشی موسسه امام خمینی (ره) در پایان از تشکیل گروه علمی فقه و اصول در این موسسه خبر داد و عنوان داشت: نظارت بر کار فقهی سایر گروه‌ها از جمله وظایف این گروه است.