طرح سنجش سلامت نوآموزان گلستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی پایین محلی بعد از ظهر شنبه در حاشیه آغاز این طرح گفت: امسال این طرح در 14 شهرستان استان با 20 مرکزسنجش و حدود 190 نفر عوامل ( بینایی سنج- شنوایی سنج- پزشک و آزماینده های هوش ...) به مدت 25 روز در حال اجراست.

وی اظهار داشت: در این مراکز دانش آموزان بدو ورود به دبستان مورد معاینه قرار گرفته و آن هایی که در این مرحله نیاز به بررسی بیشتر دارند، شناسایی و به منظور بررسی های دقیق تر به مراکز تخصصی و پزشکان متخصص معرفی و پس از آن به واحد های آموزشی خاص هدایت می شوند.لازم به ذکر است مرحله دوم این طرح نیز بعد از ماه مبارک رمضان به مدت ۲۵ اجرا خواهد شد.

پایین محلی با اشاره به این موضوع که بیشترین مشکل دانش آموزان بدو ورود مربوط به بینایی ، شنوایی و هوش دانش آموزان است افزود: در سال گذشته حدود 28 هزار و ۷۰۰ نفر مورد سنجش قرار گرفتند و از مجموع چهار هزار نفری که در مرحله مقدماتی سنجش شناسایی شده بودند حدود 207 نفر آنها پس از بررسی نهایی به مدارس خاص هدایت شدند.

عیسی پایین محلی در پایان از همه دستگاه های اجرایی استان که در این طرح با آموزش و پرورش همکاری و مساعدت کردند، به خصوص معاونت بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی استان ، صدا و سیما و بهزیستی تقدیر و تشکر کرد.