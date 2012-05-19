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۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۸:۱۸

به منظور کاهش ترافیک/

زیرگذر پل جانبازان قم احداث می شود

زیرگذر پل جانبازان قم احداث می شود

قم - خبرگزاری مهر: معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم از احداث زیرگذر میدان جانبازان به منظور کاهش ترافیک قم خبر داد.

مسیح الله معصومی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه حدود یک ماه از آغاز باکس زیر گذر پل جانبازان می‌گذرد بیان کرد: هدف از احداث این زیر گذر ارتباط میان شرق و غرب که قبل از احداث این زیر گذر مسدود بود و همچنین کاهش ترافیک بوده است.

وی ادامه داد: قبل از احداث زیر گذر پل جانبازان خودروهایی که قصد حرکت از بلوار جمهوری و خیابان گلستان به سمت خیابان ساحلی را داشتند باید از پل عبور کرده و به سمت میدان جانبازان حرکت می‌کردند که این امر موجب افزایش ترافیک در این میدان می‌شد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم بیان کرد: چند سال قبل در شورای ترافیک استان طرحی برای ایجاد باگس در زیر پل مصوب شد اما به دلیل فرسوده بودن پل و همچنین قرار گرفتن آن در مسیر راه آهن و لزوم کسب مجوز از راه آهن اقدامی در این زمینه صورت نگرفت.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون این اقدام در حال انجام است افزود: در اجرای این طرح در ابتدا تصمیم بر این بود که یک مسیر بسته شده و باکس‌ها اجرا شود و سپس مسیر بعدی بسته شود اما زمانی که اجرای یکی از باکس‌ها را آغاز کردیم قسمتی از پل ریزش کرد و به این دلیل مجبور به قطع ارتباط میان بلوار امین و خیابان جانبازان شدیم.

معصومی با اشاره به اجرای باکس‌ها در یک طرف از ریل راه آهن افزود: به منظور ایجاد ظاهری زیبا در این بخش از نمایی سنگی استفاده شده است.

وی در پایان بیان کرد: تا یک هفته آینده ضلع جنوبی راه آهن به منظور استفاده آماده می‌شود.

کد مطلب 1606210

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