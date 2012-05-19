برخورد با قاچاق مخدرهای صنعتی در زنجان شدت می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یحیی شرفی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: از ابتدای امسال هر هفته یک طرح در راستای مقابله با مواد مخدر در سطح استان اجرا می‌شود و خوشبختانه نتایج نسبتا خوبی نیز حاصل شده است.

وی ادامه داد: اراده برای مقابله با مواد مخدر و پدیده خانمانسوز اعتیاد در بین مسئولان استان بسیار بالاست و امسال نیز مقرر شده است که با قاچاقچیان شیشه با شدت هرچه تمام‌تر برخورد شود.

سرهنگ شرفی با اشاره به اینکه در سال گذشته یک تن انواع مواد مخدر در استان کشف شده است افزود: اعدام 6 قاچاقچی در سال 90 نیز نشان‌دهنده عظم جدی برای برخورد با قاچاقچیان است و امسال نیز 2 نفر در همین راستا به دار مجازات آویخته شدند.

وی ادامه داد: این اطمینان را به مردم می‌دهیم، با افراد ی که با جان و مال جوانان مملکت بازی می‌کنند برخورد می‌شود و هیچ‌گونه اغماضی در کار نیست.

فرمانده انتظامی استان زنجان با اشاره به عملکرد 2 ماهه این نیرو در مقابله با ÷دیده قاچاق مواد مخدر، ابراز کرد: در ماهه اول امسال 69 کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف و ضبط شده است و در این رابطه 548 نفز نیز برابر قانون دستگیر شده اند.

سرهنگ شرفی افزود: تاکنون 5 باند تهیه و توزیع مواد مخدر متلاشی شدند و 12 طرح نیز در همین راستا به مرحله اجرا در آمده است.

وی با اشاره به اینکه 40 درصد از دستگیر شدگان بین 15 تا 30 سال هستند, افزود: 44 درصد از این افراد نیز بین 30 تا 45 سال سن دارند و 97 درصد از این افراد نیز مردان تشکیل می دهند.

فرمانده انتظامی استان زنجان ، 25 درصد از کشفیات مواد مخدر را مربوط به تریاک عنوان کرد و گفت: متاسفانه 34 درصد از مواد کشف شده را شیشه تشکیل می دهد که این آمار نشان دهنده افزایش بی سابقه قاچاق مخدرهای صنعتی است.