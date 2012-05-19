مازندران امید برتر کسب عنوان قهرمانی رقابت های کبدی کشور است

خلیل الله انتظاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این رقابتها که از فردا در تبریز آغاز می شود، تیم آمل به

نمایندگی از مازندران در این رقابتها شرکت خواهد کرد.

وی بیان داشت: نفرات برتر این مسابقات با انتخاب کادر فنی به عضویت تیم ملی سرکل کبدی در می آیند که با توجه به آمادگی مطلوب تیم اعزامی مازندران، دعوت از چند مازندرانی در جمع بازیکنان تیم ملی دور از انتظار نیست.

رئیس هیئت کبدی مازندران افزود: تیم های آذربایجان شرقی، خراسان‌رضوی، کرمانشاه، گلستان، قم، سیستان‌ و‌ بلوچستان، اصفهان و اردبیل دیگر تیمهای حاضر در این رقابتها هستند.

انتظاری ادامه داد: سرکل کبدی یا کبدی دایره‌ ای در فضایی باز و در زمین چمن برگزار می‌شود.

زمین بازی به شکل دایره است که قطر زمین 44 متر است و به دو قسمت مساوی تقسیم می‌شود و هر تیم برای انجام مسابقه هشت بازیکن در زمین و شش بازیکن روی نیمکت در اختیار دارد و مدت زمان برگزاری این بازی دو وقت 20 دقیقه‌ای مفید است.