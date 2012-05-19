سرپرست تعاون روستایی استان کرمانشاه منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، با معرفی علی اشرف منصوری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه و ابلاغ صفایی، عضو هیئت مدیره و قائم مقام سازمان تعاون روستایی کشور، بهروز فلاحیان بعنوان سرپرست جدید تعاون روستایی استان کرمانشاه منصوب شد.

براساس این گزارش، در این مراسم که پیش از ظهر شنبه در سالن اجتماعات سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه برگزار شد، از زحمات 32 ساله سیاوش خسروی مدیرعامل سابق تعاون روستایی استان کرمانشاه تقدیر و تجلیل به عمل آمد.

بهروز فلاحیان قبل از این انتصاب به عنوان مدیر جهاد کشاورزی شهرستان هرسین مشغول کار بوده اند.

در این مراسم همچنین، خانی، معاون سابق امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه، به عنوان سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان هرسین منصوب شد.

