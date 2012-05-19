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۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۶:۰۷

جام جهانی کشتی - روسیه/

پیروزی تیم ملی کشتی فرنگی ایران برابر تیم‌های آذربایجان و بلاروس

پیروزی تیم ملی کشتی فرنگی ایران برابر تیم‌های آذربایجان و بلاروس

ملی پوشان کشتی فرنگی کشورمان در دو دیدار ابتدایی رقابتهای جام جهانی برابر آذربایجان و بلاروس به پیروزی رسیدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات جام جهانی کشتی فرنگی از ظهر امروز شنبه در شهر سارانسک روسیه در حال برگزاری است که تیم ایران در اولین دیدار خود با نتیجه 4 بر 3 تیم آذربایجان را شکست داد. بر این اساس نتایج انفرادی این مسابقه به شرح زیر است:
 
55 کیلوگرم: حمید سوریان – الچین علی‌یف (5- صفر * صفر- 1* صفر- 2 * برنده آذربایجان)
60 کیلوگرم: امید نوروزی- ساکیت جلیل‌اف (1- صفر * 1-1* برنده ایران)
66 کیلوگرم: سعید عبدولی- رسول چونایف (صفر- 2 * 2- صفر * 2- صفر * برنده ایران)
74 کیلوگرم: هادی علیزاده پورنیا- رفیق حسین‌اف (1- 1 *‌ صفر- 2 * صفر- 3 * برنده آذربایجان)
84 کیلوگرم: طالب نعمت پور- سامان طهماسبی (صفر- 1 * 1- صفر * 2- 1 * برنده ایران)
96 کیلوگرم: داود گیل نیرنگ- شالوا گادابادزه (2- صفر * صفر- 1 * صفر- 1 * برنده آذربایجان)
120 کیلوگرم: بشیر باباجان‌زاده- زائور مهرعلیف ( 2- صفر * 2- صفر * برنده ایران)
 
تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان در دومین دیدار خود به مصاف تیم ملی بلاروس رفت و موفق شد این تیم را هم شکست دهد. بر این اساس نتایج انفرادی این مسابقه به شرح زیر است:
55 کیلوگرم: حمید سوریان – البک تاژیف ( صفر- 3 * 6 - صفر * 1-1 * برنده ایران)
60 کیلوگرم: امید نوروزی- یربول کالابایف (1- صفر * 2 - 1 * برنده ایران)
66 کیلوگرم: سعید عبدولی- رستم آمزایف (1- صفر * 2 - صفر * برنده ایران)
74 کیلوگرم: محسن قاسمی- یوهان باچکو (صفر- 4 * صفر- 3 * برنده بلاروس)
84 کیلوگرم: طالب نعمت پور- الیم سلیم‌اف (2- صفر * 1- صفر * برنده ایران)
96 کیلوگرم: محمدرضا اکبری- تسیمافی دزیچنکا (صفر- 1 * صفر- 1 * برنده بلاروس)
120 کیلوگرم: بشیر باباجان‌زاده- آرتسیوم ناهار (1- صفر * 4- صفر * برنده ایران)
 
تیم ایران در دور سوم استراحت دارد و در دورهای چهارم و پنجم به ترتیب به مصاف کشورهای روسیه و بلغارستان می رود.
کد مطلب 1606237

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