به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات جام جهانی کشتی فرنگی از ظهر امروز شنبه در شهر سارانسک روسیه در حال برگزاری است که تیم ایران در اولین دیدار خود با نتیجه 4 بر 3 تیم آذربایجان را شکست داد. بر این اساس نتایج انفرادی این مسابقه به شرح زیر است:

55 کیلوگرم: حمید سوریان – الچین علی‌یف (5- صفر * صفر- 1* صفر- 2 * برنده آذربایجان)

60 کیلوگرم: امید نوروزی- ساکیت جلیل‌اف (1- صفر * 1-1* برنده ایران)

66 کیلوگرم: سعید عبدولی- رسول چونایف (صفر- 2 * 2- صفر * 2- صفر * برنده ایران)

74 کیلوگرم: هادی علیزاده پورنیا- رفیق حسین‌اف (1- 1 *‌ صفر- 2 * صفر- 3 * برنده آذربایجان)

84 کیلوگرم: طالب نعمت پور- سامان طهماسبی (صفر- 1 * 1- صفر * 2- 1 * برنده ایران)

96 کیلوگرم: داود گیل نیرنگ- شالوا گادابادزه (2- صفر * صفر- 1 * صفر- 1 * برنده آذربایجان)

120 کیلوگرم: بشیر باباجان‌زاده- زائور مهرعلیف ( 2- صفر * 2- صفر * برنده ایران)

تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان در دومین دیدار خود به مصاف تیم ملی بلاروس رفت و موفق شد این تیم را هم شکست دهد. بر این اساس نتایج انفرادی این مسابقه به شرح زیر است:



55 کیلوگرم: حمید سوریان – البک تاژیف ( صفر- 3 * 6 - صفر * 1-1 * برنده ایران)

60 کیلوگرم: امید نوروزی- یربول کالابایف (1- صفر * 2 - 1 * برنده ایران)

66 کیلوگرم: سعید عبدولی- رستم آمزایف (1- صفر * 2 - صفر * برنده ایران)

74 کیلوگرم: محسن قاسمی- یوهان باچکو (صفر- 4 * صفر- 3 * برنده بلاروس)

84 کیلوگرم: طالب نعمت پور- الیم سلیم‌اف (2- صفر * 1- صفر * برنده ایران)

96 کیلوگرم: محمدرضا اکبری- تسیمافی دزیچنکا (صفر- 1 * صفر- 1 * برنده بلاروس)

120 کیلوگرم: بشیر باباجان‌زاده- آرتسیوم ناهار (1- صفر * 4- صفر * برنده ایران)