برنامه های یوم الله سوم خرداد در فیروزکوه/ جانمایی تدفین پیکر شهید گمنام

به گزارش خبرنگار مهر، علی درویش خضری روز شنبه در دومین جلسه هماهنگی بزرگداشت یوم الله سوم خرداد گفت: به این مناسبت برنامه هایی چند از سوی نهادها و دستگاههای مختلف شهرستان در راستای پاسداشت و نکوداشت این روز در نظر گرفته شده است.

جانمایی تدفین پیکر شهید گمنام

وی از جانمایی تدفین پیکر پاک یک شهید گمنام در فیروزکوه در سالروز حماسه تاریخی فتح خرمشهر با حضور سردار باقر زاده رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس کشور خبر داد.

این مسئول افزود: همایش روز "مقاومت، ایثار و شهادت" با حضور خانواده های معظم شهدا، ایثارگران و مسؤولان استانی و شهرستانی در محل سالن شهید آوینی دانشگاه آزاد اسلامی با سخنرانی "محسن رضایی" دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار می شود.

وی یادآور شد: برپایی صبحگاه مشترک با حضور خانواده های معظم شهدا، ایثارگران و مسئولان ادارات و نهادهای شهرستان و بسیجیان، تجلیل از رزمندگان عملیات بیت المقدس در صبحگاه مشترک، نواختن زنگ مقاومت و ایثار در مدارس و دیدار با خانواده های معزز شهدای فتح خرمشهر، از جمله برنامه های در نظر گرفته شده در این روز خواهد بود.

معاون سیاسی انتظامی فرماندار فیروزکوه از افتتاح کتابخانه دفاع مقدس در محل دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد و افزود: گلباران مزار شهدای شهرستان، برگزاری مسابقه انشانویسی و مقاله با موضوع مقاومت و ایثار در سطح مدارس، برپایی ایستگاه اهدای خون توسط جمعیت هلال احمر شهرستان و ایستگاههای صلواتی در محل آستان مقدس امامزاده اسماعیل(ع) و روبروی اداره آموزش و پرورش، سایر برنامه های پیش بینی شده در بزرگداشت این روز خواهند بود.