  1. حوزه و دانشگاه
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۶:۵۲

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

تقدیر رئیس جمهور از 16 عضو هیئت علمی برتر دانشگاههای کشور

تقدیر رئیس جمهور از 16 عضو هیئت علمی برتر دانشگاههای کشور

مدیر کل دفتر هیئت‌های امنا و هیئت ممیزه مرکزی وزارت علوم اعلام کرد که رئیس جمهور فردا از 16 استاد نمونه کشوری تقدیر می کند.

مهدی ایرانمنش در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: این 16استاد که دارای مرتبه های علمی استادتمامی و دانشیاری هستند فردا در سالن شهیدبهشتی نهاد ریاست جمهوری با حضور دکتر احمدی نژاد و وزیر علوم تقدیر می شوند.

وی درباره ملاک انتخاب اعضای هیئت علمی نمونه دانشگاهها تاکید کرد که انتخاب اعضای هیئت علمی نمونه بر اساس رشته است و معیارهایی که برای انتخاب عضو هیات علمی نمونه در نظر گرفته شده شامل حداقل 210 امتیاز برای استاد تمام، حداقل 185 برای دانشیار، حداقل 165 امتیاز برای استادیار و حداقل 150 امتیاز برای مربی می شود.

به گفته این مقام مسئول وزارت علوم، با توجه به اینکه بهترین عضو هیئت علمی به عنوان استاد برتر معرفی می شود، اینطور نبود که از هر دانشگاه یک عضو هیئت علمی نمونه معرفی و شناخته شود.

کد مطلب 1606244

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