ساختمان اتاق بازرگانی گرگان با دو میلیارد تومان اعتبار کلنگ زنی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا غلامی بعد از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: همزمان با اجرای سیزدهمین icbc ساختمان اتاق بازرگانی در سایت اداری استان اجرایی می شود.

وی اظهار داشت: این پروژه با همکاری استانداری و اتاق بازرگاین با هزینه ای بالغ بر دو میلیارد تومان اجرایی می شود.

وی عنوان کرد: در سالهای اخیر اتاق بازرگانی گرگان جزو پنج اتاق برتر کشور بوده است.

غلامی به جلسه هم اندیشی اجلاس اتاقهای بازرگانی اشاره کرد و گفت: سیزدهمین اجلاس اتاقهای بازرگانی کشورهای حاشیه دریای خزر با کشورهای روسیه، قزاقستان، ترکمنستان، آذربایجان در گرگان برگزار می شود.

این اجلاس خردادماه در گرگان برگزار می شود.

