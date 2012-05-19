  1. استانها
  2. گلستان
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۶:۴۴

ساختمان اتاق بازرگانی گرگان با دو میلیارد تومان اعتبار کلنگ زنی می شود

ساختمان اتاق بازرگانی گرگان با دو میلیارد تومان اعتبار کلنگ زنی می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی استاندار گلستان گفت: همزمان با اجلاس اتاقهای بازرگانی کشورهای حوزه دریای خزر، ساختمان اتاق بازرگانی گرگان با دو میلیارد تومان اعتبار کلنگ زنی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا غلامی بعد از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: همزمان با اجرای سیزدهمین icbc  ساختمان اتاق بازرگانی در سایت اداری استان اجرایی می شود.

وی اظهار داشت: این پروژه با همکاری استانداری و اتاق بازرگاین با هزینه ای بالغ بر دو میلیارد تومان اجرایی می شود.

وی عنوان کرد: در سالهای اخیر اتاق بازرگانی گرگان جزو پنج اتاق برتر کشور بوده است.

غلامی به جلسه هم اندیشی اجلاس اتاقهای بازرگانی اشاره کرد و گفت: سیزدهمین اجلاس اتاقهای بازرگانی کشورهای حاشیه دریای خزر با کشورهای  روسیه، قزاقستان، ترکمنستان، آذربایجان در گرگان برگزار می شود.

این اجلاس خردادماه در گرگان برگزار می شود.
 

کد مطلب 1606247

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها