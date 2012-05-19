نخستین پرواز خصوصی به ایستگاه فضایی با شکست رو به رو شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شمارش معکوس پرتاب کپسول فضای دراگون توسط موشک فاکون به صفر رسید و موتورهای موشک فالکون 9 که پرتاب دراگون را برعهده داشت به علت فشار بیش از حد در یکی از موتورها دچار نقص شد.

جورج دیلر مفسر پرتاب موشک ناسا اظهار داشت: 3، 2، 1، 0 و پرتاب، اما ناگهان با قطع جریان رو به رو شدیم و پرتاب رخ نداد.

کپسول دراگون قرار بود امروز شنبه 19 می ( 30 اردیبهشت ماه) ساعت 8:55 به وقت گرینویچ از ایستگاه نیروی هوایی کیپ کاناورال پرتاب شود که این پرتاب موفقیت آمیز نبود.

با شرایط به وجود آمده شرکت خصوصی اسپیس ایکس که این پرواز را عهده دار بود باید سه روز دیگر در انتظار بماند تا کپسول فضایی دراگون را به ایستگاه بین المللی فضایی پرتاب کند.

براساس گزارش اسپیس، این نخستین پروازی بود که از سوی یک شرکت خصوصی به ایستگاه فضایی انجام می شود. قرار است پرواز بعدی دراگون روز سه شنبه ساعت 7:44 به وقت گرینویچ انجام شود.

براساس پیش بینی های فضایی تا 60 درصد شرایط خوب برای پرواز وجود دارد. این درحالی است که پرواز امروز در شرایطی با شکست مواجه شد که تاریخ آن چندین بار در نتیجه بررسی نرم افزار پرواز دراگون به تأخیر افتاده بود.

