120 مقاله به چهارمین سمینار مسائل مطبوعات ایران ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری محمد جعفر محمدزاده معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بعد از ظهر امروز شنبه 30 اردیبهشت در محل این معاونت و با موضوع چهارمین سمینار مسائل مطبوعات ایران برگزار شد.

محمدزاده در ابتدای این کنفرانس مطبوعاتی با مثبت ارزیابی کردن بازتاب رسانه‌ای تجلیل از پیش نگاران مطبوعات ایران در هفته گذشته، از خبرنگاران و رسانه‌ها به همین جهت قدردانی کرد.

وی در ادامه از برگزاری چهارمین سمینار مسائل مطبوعات ایران در روزهای دوم و سوم خرداد و در محل سالن همایشهای بین‌المللی صدا و سیما و با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر داد.

معاون امور مطبوعاتی وزارت ارشاد گفت: نخستین دوره این سمینار در سال 1369، دومین دوره آن در سال 1377 و سومین دوره آن در سال 1383 برگزار شد و مهمترین دستاورد این سه سمینار ایجاد فضایی برای اظهارنظر درباره مشکلات مطبوعاتی ایران بوده است.

محمدزاده با اشاره به برگزاری چهارمین دوره این سمینار در سال جاری عدد 4 را در این دوره از سمینار مذکور دارای معانی رمزآلود دانست و گفت: اول اینکه چهار دانشگاه معتبر کشور شامل دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه امام صادق، دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد اسلامی در برپایی این سمینار ما را یاری کردند. دوم اینکه سمینار مذکور به بررسی مسائل مطبوعات که رکن چهارم دموکراسی هستند می‌پردازد. سوم اینکه این سمینار مسائل چهار دسته از رسانه‌ها را مد نظر قرار داده است؛ جراید مکتوب، خبرگزاریها و پایگاههای اطلاع رسانی، وبسایت‌های خبری و رسانه‌های دیداری و شنیداری.

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد شعار چهارمین سمینار مسائل مطبوعات ایران را «توسعه کیفی و تهذیب اخلاق رسانه‌ای» عنوان کرد و گفت: برای این دوره از سمینار مسائل مطبوعاتیایران 120 مقاله به دبیرخانه واصل شده است که از تنوع و گوناگونی بالایی برخوردار است و بسیاری از صاحب نظران علوم ارتباطات اجتماعی در نگارش این مقالات مشارکت داشته اند.

این در حالی است که تعداد مقالات سمینار اول 27عنوان، مقالات سمینار دوم 46 عنوان و مقالات سمینار سوم 50 عنوان بوده است که همه آنها در قالب کتابهایی به چاپ رسیده اند.

محمدزاده تاکید کرد: هدف از این سمینار طرح مسائل مطبوعات ایران به صورت تئوریک است و وظیفه ما به عنوان متولیان امر عملا بعد از سمینار آغاز خواهد شد؛ همکاران ما باید نکات و ایده‌هایی را که در سمینار مطرح می‌شود برای سیاستگذاری مد نظر قرار دهند.

همچنین به گفته وی در سمینار امسال 25 مهمان خارجی از کشورهای افغانستان، ازبکستان، تاجیکستان، چین و بنگلادش که عمدا به زبان فارسی مسلط هستند، حضور دارند.

معاون امور مطبوعاتی وزارت ارشاد همچنین از برگزاری دو میزگرد تخصصی در عصر روز اول و روز دوم سمینار مسائل مطبوعات ایران تحت عناوین «مدیریت و مالکیت رسانه» و «چالشها و چشم اندازهای روزنامه‌نگاری ایران» با حضور صاحبنظران خبر داد و گفت: سعی شده در مدیریت هر یک از این میزگردها یک استاد رشته علوم ارتباطات اجتماعی، یک مدیر رسانه و یک مسئول دولتی این عرصه حضور داشته باشند.

وی با بیان اینکه کمیته علمی این سمینار متشکل از استادانی چون پروفسور کاظم معتمدی نژاد، امیر محبیان، مهدی منتظر قائم، محمد مهدی فرقانی، عقیلی و بشیر هستند ابراز امیدواری کرد خروجی این سمینار به توسعه کیفی مطبوعات و آشکار شدن مشکلات این عرصه منجر شود.

محمدزاده همچنین با اشاره به صدور مجوز 1100 نشریه در یکسال و نیم گذشته آن را نشان دهنده توسعه کمی رسانه‌ها دانست و ابراز امیدواری کرد با اجرای برنامه های متعدد از جمله جشنواره های فصلی و منطقه ای مطبوعات، جشن پیش نگاران رسانه ایران و چاپ 25 عنوان کتاب تخصصی در زمینه روزنامه نگاری و خبر از سوی دفتر مطالعات و تحقیقات رسانه ها در یکسال و نیم گذشته، زمینه توسعه کیفی مطبوعات هم فراهم شود.

معاون امور مطبوعاتی وزارت ارشاد در پاسخ به خبرنگار مهر درباره عمده‌ترین مسائلی که در 120 مقاله ارسالی به این همایش به آنها پرداخته شده است گفت: مقالات در شش محور اصلی شامل مسائل حقوقی و صنفی خبرنگاران، مسائل سخت افزاری رسانه ها (چاپ، توزیع و...) تکنولوژیهای نوین رسانه‌ای، اخلاق رسانه‌ای و فقه رسانه، اقتصاد رسانه و چالشهای روزنامه‌نگاری (نیروی انسانی، بیمه، امنیت شغلی و ...) تدوین و ارسال شده است.

وی در پایان از انتشار کتابی تحت عنوان «فهرست پایان نامه‌های حوزه مطبوعات و رسانه» در روز برگزاری چهارمین سمینار مسائل مطبوعات ایران خبر داد.

در این نشست خبری همچنین یک نسخه از کتاب «رسانه شناخت» شامل سخنرانیها و مصاحبه‌های محمدجعفر محمدزاده درباره مسائل مختلف مرتبط با رسانه‌ها که از سوی دفتر مطالعه و تحقیقات رسانه‌ها منتشر شده و اخیراً هم به چاپ دوم رسیده، به خبرنگاران هدیه شد.