پاکسازی روستای قمرود از سارقان و مجرمان سابقه دار/دستگیری ۴ سارق

به گزارش خبرگزاری مهر، کارکنان یگان ویژه پاسداران استان قم در روستای قمرود، با نفوذ به مخفیگاه سارقان و مجرمان سابقه دار نسبت به دستگیری آنان اقدام کرده و این روستا را از لوث مجرمان پاکسازی کردند.



کارکنان یگان ویژه پاسداران استان قم در اقدامی نسبت به هجوم به مخفیگاه سارقان و مجرمان سابقه دار اقدام کرده و در این رابطه ۶ نفر از مته‌مان را دستگیر کردند.



از متهمان تعدادی لوازم موتورسیکلت که سرقت شده بودند کشف و تعداد ۲ دستگاه موتورسیکلت و یک دستگاه خودرو نیز در این رابطه توقیف شد.



دستگیری چهار سارق



در راستای اجرای طرح ویژه ارتقا امنیت اجتماعی، ماموران انتظامی شهرستان قم نسبت به اجرای این طرح در مناطق از قبل تعیین شده اقدام کردند.



در اجرای این طرح، چهار نفر به اتهام سرقت از جمله داخل خودرو، تلفن همراه، کیف قاپ، اماکن خصوصی و منزل دستگیر شدند.



گفتنی است ماموران سارق تلفن همراه را در حین سرقت دستگیر و به همراه سایر مته‌مان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.



پیشنهاد رشوه توسط قاچاقچی شیشه



رئیس بازرسی فرماندهی انتظامی استان قم گفت: ماموران پاسگاه گشت شکوهیه در حین گشت زنی در شهرک صنعتی محمود آباد به یک دستگاه وانت پیکان با ۲ نفر سرنشین مشکوک و نسبت به توقیف آن اقدام کردند.



سرهنگ فاضل اظهار داشت: ماموران پس از توقیف خودرو از داخل آن بازرسی به عمل آوردند که در نتیجه مقداری مواد مخدر از نوع شیشه کشف شد.



وی ادامه داد: بلافاصله راننده و سرنشینان خودرو دستگیر و جهت تحقیقات تکمیلی به پاسگاه انتقال داده شدند که در این حین یکی از متهمان جهت آزادی خود مبلغ سه میلیون و پانصد هزار ریال رشوه پیشنهاد کرد که مامور وظیفه‌شناس از دریافت آن امتناع کرد.