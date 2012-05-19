مهلت ثبت نام اعزام روحانی به مدارس امین استان تهران تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت تبلیغ و آموزشهای کاربردی حوزه علمیه استان تهران به منظور تأمین روحانی برای مدارس آموزش و پرورش وابسته به حوزه(مدارس امین) از بین روحانیون(برادران و خواهران) واجد شرایط پذیرش می کند.

علاقه مندان می توانند برای ثبت نام به پایگاه اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه علمیه استان تهران به نشانی www.tehran.mobaleghan.com مراجعه کنند.

قدیمی ترین ورودی شهرری احیا می شود

معاون شهرسازی و معماری شهرداری منطقه 20 با اشاره به تعریض جاده قم از ساماندهی ورودی جنوبی شهرری که به عنوان قدیمی ترین ورودی منطقه است خبر داد.

غلامرضا رنجبر گفت: به منظور ساماندهی ورودی جنوبی شهرری، حدفاصل انتهای محدوده باقرشهر تا سه راه ترانسفو در جاده قم تعریض می شود.

وی جاده قم را به عنوان پرترددترین و قدیمی ترین ورودی شهرری برشمرد و افزود:‌ عرض این خیابان از 60 متر به 76 متر افزایش می یابد و با ایجاد فضاهای سبز حاشیه ای نابسامانی های بصری این محدوده برطرف شده و موجب بهبود منظر عمومی در ورودی شهر می شود.

استان تهران 96 کاریابی دارای پروانه صلاحیت دارد

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران گفت: استان تهران دارای 96 کاریابی دارنده گواهینامه صلاحیت از سازمان تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که هم توزیع استانی شده اند و هم در سطح شهر تهران ارائه خدمات می کنند.

احمد لطفی نژاد افزود: کارجویان در سطح استان تهران بر اساس وضعیتی که از نظر سن و سال، تحصیلات، تخصصها و مهارتها دارند می توانند به این کاریابی ها مراجعه کنند.

وی گفت: کاریابیهای استان مجهز به نرم افزار ثبت نام هستند و کار ثبت نام کارجویان را در کوتاه ترین زمان ممکن انجام می دهند.

شهروندان جنوب تهران روش صحیح آوار برداری را آموختند

کارگاه آموزش تکمیلی جستجو و نجات با هدف توانمند سازی اعضای گروههای داوطلب واکنش اضطراری محله های ظهیر آباد، اقدسیه، شهید غیوری و صفاییه در ناحیه یک منطقه 20 برگزار شد.

این کارگاه با هدف آشنایی داوطلبان واکنش اضطراری با مبانی مدیریت بحران و اصول ایمنی و کمکهای اولیه در مواقع بحرانی و بروز حوادث، کارگاه آموزشی جستجو و نجات برای اعضای گروه دوام محله های ظهیر آباد، اقدسیه، غیوری و صفاییه برگزار شد.

در این دوره آموزشی اعضای گروه دوام این محلات در کلاسهای نظری و عملی با چگونگی آواربرداری، شمعک زنی، ارزیابی حوادث، استفاده از تجهیزات امدادی و طرز استفاده از سیستمهای زنده یاب آشنا شدند.