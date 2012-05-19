ارتقای کیفیت نیازمند ایجاد آزمایشگاه مرجع اندازه شناسی است

به گزارش خبرنگار مهر، نظام الدین برزگری ظهر شنبه در همایش روز جهانی اندازه شناسی در هتل المپیک تهران افزود: نیاز به ایجاد آزمایشگاه مرجع اندازه شناسی به شکل محسوسی وجود دارد و باید زمینه های تحقق این امر به بهترین نحو فراهم شود.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران ادامه داد: در صورت برپایی این آزمایشگاه، بسیاری از نیازها پاسخ داده می شود و شاهد ارتقای کیفیت عملکرد و بازدهی و اثربخشی فعالیتهای مربوطه خواهیم بود که این امر اهمیت فراوانی دارد.

وی گفت: لازم است یک مرجع ملی در خصوص کالیبراسیون و اندازه شناسی در کشور داشته باشیم تا بتوانیم در صورت نیاز به این مراجعه مراجعه کنیم و اقدامات لازم را به کمک آن انجام دهیم که این امر، زمینه های افزایش بهره وری را فراهم می کند.

اندازه شناسی با آفرینش جهان آغاز شده است

برزگری در بخش دیگری از سخنان خود نیز ادامه داد: باید به یاد داشته باشیم که اندازه شناسی با آفرینش جهان آغاز شده است و اندازه شناسی در انجام فعالیتها اهمیت فراوانی دارد و این اهمیت باید همواره مد نظر قرار گیرد.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران افزود: با دقت در طبیعت، نظم موجود در طبیعت را به یاد می آوریم و این نظم با امر اندازه شناسی در ارتباط است و توجه به آن، ضرورت در نظر داشتن اهمیت و ضرورت اندازه شناسی را بیش از پیش آشکار می کند.

وی گفت: اگر بتوانیم اندازه شناسی را به بهترین نحو انجام دهیم و زمینه های لازم برای تحقق این امر را فراهم کنیم، بسیاری از مشکلات و موانع رفع می شود و گامهای موثری در راستای ارتقای کیفیت و استانداردسازی در کشور برداشته خواهد شد.

همایش روز جهانی اندازه شناسی همزمان با فرارسیدن روز جهانی اندازه شناسی برگزار شده و سایر کشورها نیز این همایش را به مناسبت روز جهانی اندازه شناسی برگزار می کنند.