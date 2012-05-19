محمدرضا پوینده با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: هر شب از هفته میراث فرهنگی به نام شب فرهنگی یک یا دو استان اختصاص داشت و فرداشب در آخرین روز این هفته که به نام "میراث فرهنگی و توسعه شهری" نامگذاری شده است، شب فرهنگی البرز برگزار می شود.

وی گفت: اجرای داستانها و شعرها با گویش کرجی، شاهنامه خوای، نقالی، و روایت عاشقانه "عزیز و نگار" با گویش طالقانی از جمله برنامه هایی است که برای شب فرهنگی البرز در نظر گرفته شده است.

پوینده با اشاره به استتقبال از شبهای فرهنگی استانها اظهار امیدواری کرد علاوه بر مردم استان البرز، سایر بازدیدکنندگان نیز از شب فرهنگی البرز دیدن کنند.

اشیا تاریخی در غرفه میراث فرهنگی البرز مرمت می شوند

وی همچنین از برگزاری کارگاه آموزشی مرمت اشیا تاریخی در غرفه میراث فرهنگی البرز خبر داد و گفت: اشیایی که در این کارگاه مرمت می شود، از محوطه کاروانسرای "ینگی امام" ساوجبلاغ آورده و به صورت زنده و در حضور علاقه مندان مرمت می شود.

پوینده افزود: مرمت اشیا تاریخی توسط یکی از استادان مجرب این رشته انجام می شود و به نوعی کارگاهی آموزشی برای دانشجویان این رشته است.

وی یادآور شد: برنامه های شب فرهنگی البرز از ساعت 16 و 30 تا 18 و 30 دقیقه روز یکشنبه در محل مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد در تهران برگزار می شود.

هفته میراث فرهنگی از 25 تا 31 اردیبهشت نامگذاری شده است.