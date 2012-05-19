پژوهشهای میدانی تپه روستای "بابا قاسم" نهاوند شروع شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل زارعی کوشا ظهر شنبه در بازدید از کشفیات تازه به دست آمده تپه تاریخی روستای بابا قاسم نهاوند از نزدیک در جریان مطالعات پژوهشی این مکان مهم و تاریخی کشور قرار گرفت.

زارعی کوشا در این بازدید در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: در آثار به دست آمده در این مکان یک خمره کوزه ای به همراه اسکلت های یک انسان در حفره ای کشف شده است.

وی نهاوند را شهری کهن و دارای اماکن قدیمی خواند و گفت: کاوشگران و باستان شناسان باید بر روی این آثار باستانی مطالعه کنند تا حقایق گذشته این شهرستان مشخص شود.

فرماندار نهاوند با بیان اینکه تاکنون 250 اثر تاریخی و قدیمی با ارزش در نهاوند کشف شده است، گفت: تعداد 130 اثر تاریخی نهاوند به ثبت رسیده است.

وی افزود: در حال حاضر مطالعات تحقیقاتی و پژوهشی در "معبد لاودیسه" و تپه روستای "بابا قاسم" با تمام توان دنبال می شود.

وی گفت: به زودی کار اکتشاف و مطالعاتی تپه روستای "شریف آباد" نیز آغاز خواهد شد.

زارعی کوشا با بیان اینکه کاوشگران قدمت تاریخی تپه "بابا قاسم" را به 7000هزار سال پیش از میلاد مسیح نسبت می دهند، گفت: آثار کشف شده در این حوزه مربوط به عصر مفرق میانی است.