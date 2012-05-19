شرط پرداخت پژوهانه دانشجویان دکتری/ آخرین مهلت ثبت اطلاعات پروپوزال

به گزارش خبرنگار مهر، در مرحله ششم طرح پژوهانه، تنها به دانشجویانی که اطلاعات و مشخصات خود و پیشنهاده (پروپزال) رساله‌ ‌شان تا پنجم خردادماه در پایگاه پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران ثبت و تایید شده، پژوهانه پرداخت می شود.

دانشجویان واجد شرایط دریافت پژوهانه باید اطلاعات و پیشنهاده (پروپزال) رساله‌شان در پایگاه ثبت پایان‌نامه‌ها و رساله‌های تحصیلات تکمیلی کشور به آدرس http://thesis.irandoc.ac.ir ثبت و تا تاریخ پنجم خردادماه نیز توسط دانشگاه تایید شده باشد.

دانشجویان علاوه بر دارا بودن شرایط عمومی شیوه‌نامه اجرایی طرح پژوهانه، مصوب بهمن ماه 1388، باید ورودی نیمسال دوم سال 1388 به بعد باشند و پیشنهاده (پروپوزال) رساله آنها در بازه زمانی اول مهر تا 15 بهمن 90 دفاع و تصویب شده باشد.

به گزارش مهر، اطلاعات دانشجویانی که پس از پنجم خرداد 1391 ثبت و تایید شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.