170 میلیارد تومان بودجه شرکت گاز فارس در سال جاری است

سعید مومنی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت شرکت گاز استان فارس در سال جاری تاکید کرد: بودجه امسال شرکت گاز استان فارس 70 میلیارد تومان است که 100 میلیارد تومان نیز به عنوان تسهیلات در قانون بودجه مشخص شده است.

وی تصریح کرد: در صورت تحقق این اعتبارات بودجه سال جاری این شرکت نسبت به بودجه سال گذشته سه میلیارد تومان افزایش خواهد داشت.

مدیر عامل شرکت گاز استان فارس یادآور شد: البته نباید فراموش کرد که حدود 750 میلیارد ریال پروژه از سال گذشته به سال جاری منتقل شده که باید طی سال 91 به اتمام برسد.

مومنی با اشاره به اینکه گاز دار کردن اکثر واحد های صنعتی استان فارس از اولویتهای سال جاری به حساب می آید، گفت: گاز رسانی به پروژه های صنعتی استان فارس از اولویت های اصلی شرکت گاز استان فارس در سال جاری است که در این راستا برنامه ریزی های صحیح و درستی انجام شده است.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به وضعیت مصرف گاز توسط مردم استان فارس نیز یادآور شد: طی سال گذشته مصرف گاز خانگی در استان فارس حدود 30 درصد کاهش داشته و در بخش صنعتی نیز حدود 11 درصد صرفه جویی شده است.

مومنی در خصوص گاز رسانی به روستا ها و شهرهای استان فارس نیز تصریح کرد: 850 روستا در استان فارس فعالیت گاز رسانی در آنان انجام شده که از این تعداد در 220 روستا فعالیت همچنان ادامه داد.

مدیر عامل شرکت گاز استان فارس ادامه داد: دو شهر "ایج" و "اشکنان" طی چند ماه آینده دارای گاز خواهند شد.