گلستان مستعد کشت جو است

اسماعیل اسفندیاری پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در سال گذشته از سطح 69 هزار هکتار مقدار 53 هزار تن محصول جو بدست آمد و این مقدار در سالجاری به سطح 71 هزار هکتار رسیده و پیش بینی می شود از این مقدار170 هزار تن محصول تولید شود.



وی ادامه داد: جو یکی از غلات مهم در جهان است که به عنوان غذا مورد استفاده بشر و حیوانات قرار می گیرد، این گیاه علفی متعلق به خانواده گرامینه (گندمیان) و دارای انواع زراعی و وحشی است.

وی عنوان کرد: گونه های زراعی جو سه دسته هستند: شش پر، چهار پرو دوپر این گیاه نسبت به گندم سازگارتر بوده و در همه نواحی معتدل و در بسیاری از نقاط سردسیر به عمل می آید و در دیم زارها که رطوبت خاک و بارندگی برای رشد گندم ناکافی است، جو می تواند جایگزین آن باشد.

اسفندیاری بیان داشت: در استان گلستان کشت جو به علت سازگاری بالا بیشتر در مناطقی صورت می گیرد که برای رشد گندم و سایر محصولات مناسب نیست..

وی در پایان یادآور شد : سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان جهت حمایت از کشاورزان بیش از 2700 تن بذور اصلاح شده جو صحرا و مقدار 7100 تن انواع کود شیمیایی بین کشاورزان استان توزیع کرده است.