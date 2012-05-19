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۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۷:۵۵

کلنگ پارک بانوان بهاباد به زمین زده شد

کلنگ پارک بانوان بهاباد به زمین زده شد

بهاباد - خبرگزاری مهر: کلنگ پارک بانوان بهاباد با حضور مدیرکل بانوان استان یزد در شهرک ولیعصر (عج) به زمین زده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل امور بانوان استانداری یزد ظهر شنبه در مراسم افتتاح پارک بانوان بهاباد اظهار داشت: اگر خانواده و زنان سرزنده و شاداب نباشند، کشور پیشرفت نمی کند.

مریم عبدالحسین زاده افزود: هر چه در بحث خانواده و زنان هزینه کنیم در واقع سرمایه گذاری برای آینده کشور کرده ایم.

وی همچنین از مسئولان شهرستان بهاباد که فضای مناسبی را برای گذراندن اوقات فراغت بانوان اختصاص داده اند، قدردانی کرد و افزود: فضایی که قرار است پارک بانوان در آن احداث شود با این وسعت در استان بی نظیر است و این پارک می تواند برکات زیادی را در پی داشته باشد.

فرماندار بهاباد نیز در این مراسم طی سخنانی اظهار داشت: زنان نیمه از جامعه ما را تشکیل می دهند و باید فضاهایی را مخصوص بانوان ایجاد کرد تا آنها بتوانند با آرامش و امنیت اوقات فراغت خود را در آنجا سپری کنند.

محمدرضا هدایی با بیان اهمیت شادابی خانواده ها از منظر مقام معظم رهبری افزود: در آینده ای نه چندان دور سقوط غرب را خواهید دید چون خانواده های آنها سست و از هم پاشیده است.

کد مطلب 1606312

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