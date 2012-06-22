محمدجواد سروش در گفتگو با مهر درخصوص اقدامات این سازمان در مبارزه با آفات اظهارداشت: تاکنون درحدود 60 هزارهکتار از اراضی کشاورزی تحت پوشش اجرای عملیات مبارزه با آفات قرار گرفته است و پیش بینی می شود تا پایان سال درسطح 120 هزارهکتار دیگراز اراضی عملیات مبارزه با آفات انجام شود.

وی همچنین یادآورشد: سال گذشته عملیات مبارزه با آفات بین 120 تا 150 هزارهکتاراز اراضی کشاورزی انجام شده است. این مقام مسئول در ادامه درباره هجوم وسیع ملخ‌ها به مزارع کشور گفت: متاسفانه امسال به دلیل شرایط جوی سالی بود که وضعیت برای ازدیاد، فعالیت و مهاجرت ملخ‌ها به سمت مزارع بسیار زیاد بود.

این مقام مسئول درعین حال تصریح کرد: البته با استفاده از سم پاشهای شیمیایی مثل "یو.ال.وی" که سم پاشهای پیشرفته ای هستند و حداقل میزان سم را وارد مزارع می کند، توانستیم عملیات مبارزه را در سطح بیش از 64 هزارهکتار اجرایی کنیم و آنرا تحت کنترل درآوریم.

سروش با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون گزارشی از ریزش ملخها از کشورهای عمان، پاکستان، عربستان و هندوستان نداشته ایم، درعین حال گفت: البته میزان کمی ملخ از کشور ترکمنستان به کشور وارد شده بود که با داشتن آمادگی کامل توانستیم به سرعت وضعیت را تحت کنترل خود درآوریم.

وی در بخش دیگری از این گفتگو درخصوص مبارزه با سن نیز گفت: خوشبختانه عملیات مبارزه با سن نسبت به سال گذشته 40 درصد کاهش داشته است. سروش با بیان اینکه بخش عمده عملیات مبارزه علیه سن مادر بوده است، گفت: درحقیقت اجازه نداده ایم که سن مادر وارد مرحله پورگی شود تا خسارت کیفی به محصولات وارد نشود.

معاون فنی سازمان حفظ نباتات با اعلام اینکه عملیات مبارزه تاکنون درسطح یک میلیون و 400 هزارهکتار با سن انجام شده است، گفت: پیش بینی می شود تا پایان تیرماه درحدود یکصدهزارهکتار دیگر عملیات مبارزه با سن انجام شود.