فریدون معینی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد دلایل پیدا نشدن بازیکن پدیده در پایان مسابقات لیگ برتر در چند سال اخیر، ضمن بیان مطلب فوق گفت: یکی از مشکلات اساسی در این زمینه، باشگاه‌ها خصوصا لیگ ‌برتری‌ها هستند که به تربیت بازیکن توجهی ندارند. برخی از آنها برای نتیجه گرفتن و رسیدن به رده‌های بالاتر، تمام توجه خود را معطوف به نفرات اصلی کرده و نگاه خاصی به استعدادیابی و تیم‌های پایه ندارند.

وی بی‌توجهی به رده‌های پایه و فرصت ندادن به جوانان را عامل اصلی کم شدن پدیده‌ها در لیگ عنوان کرد و افزود: اجبار فیفا راهکاری بزرگ برای برون رفت از این مشکل است زیرا طبق قوانین جدید فدراسیون جهانی فوتبال، همه باشگاه‌های لیگ برتری باید تیم‌های پایه فعال و آکادمی فوتبال داشته باشند. این موضوع می‌تواند به بازیکن سازی در باشگاه‌ها کمک کند تا در آینده‌ای نزدیک، باشگاه‌ها به جای هزینه‌ بسیار برای جذب بازیکن، از تولیدات خود استفاده کنند.

رئیس کمیته جوانان فدراسیون فوتبال اضافه کرد: در هر دهه 10 بازیکن شاخص در فوتبال ظهور پیدا می‌کنند که وقتی به اوج می‌رسند، موفقیت‌های بزرگی را برای فوتبال ملی خود رقم می‌زنند، مانند سال 98 که فوتبال ایران با بازیکنان مطرحش توانست در جام جهانی فرانسه بدرخشد و در بین 20 تیم برتر جهان قرار بگیرد.

وی افزود: در آن زمان اگر به جای استراتژی موفقیت در کوتاه مدت، آینده فوتبال هم با برنامه‌های میان مدت و بلند مدت در نظر گرفته می‌شد، می‌توانستیم در جام‌‎های جهانی بعدی موفق باشیم اما غفلت از جوانان باعث شد در جام جهانی 2006 عملکرد خوبی نداشته و به جام جهانی 2010 هم نرسیم. این خلا 10 ساله که حاصل توجه نکردن به برنامه‌های میان و بلند مدت بود، باعث شد امروز پدیده‌های شاخصی در لیگ و جایگزینان مطرحی برای بازیکنان اصلی در تیم ملی نداشته باشیم.

معینی در مورد اینکه چرا پس از ناکامی تیم‌های جوانان ایران در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا در سال‌های 2008 و 2010به بازیکنان مستعد آن تیم‌ها توجه نشد تا تنها 3-4 نفر آنها بتوانند خود را به سطح اول فوتبال برسانند، اظهار داشت: این موضوع مهمی است و باید فدراسیون و باشگاه‌ها با برنامه‌ریزی جامع اجازه ندهند بازیکنان مستعد که برای پرورش آنها هزینه‌های بسیاری صورت گرفته، به راحتی از بین بروند.

وی با اشاره به میانگین سنی 23 سال تیم آلمان در جام جهانی 2010 که توانست با توجه به جوانی بازیکنانش عملکرد خوبی از خود به نمایش بگذارد، تاکید کرد: فوتبال زیبا و هجومی را می‌توان با تکیه بر بازیکنان جوان مشاهده کرد. قطعا بازیکنانی که از تیم‌ها‌ی پایه تجربه بازی‌های ملی دارند، با بدست آوردن فرصت در تیم‌های باشگاهی می‌توانند بیشتر رشد کرده و در آینده بازیکن موثری برای تیم‌‎های باشگاهی و ملی باشند.

رئیس کمیته جوانان فدراسیون فوتبال در پایان گفت: تدوین و اجرایی کردن قوانین خاص که باشگاه‌ها را ملزم به استفاده از بازیکنان جوان در ترکیب خود کند، می‌تواند راهی اساسی برای برون رفت از خلا نداشتن پدیده‌ها در فوتبال باشد. این یک واقعیت است که هر زمان به جوانان فرصت داده شود، آنها می‌توانند خود را به رده‌های بالاتر رسانده و شکاف‌های موجود بین بازیکنان مطرح و نفرات جایگزین در تیم‌های ملی و باشگاهی را پر کنند که این مسئله هم نیازمند توجه بیشتر باشگاه‌ها به بازیکن مستعد و جوان دارد.