غلامرضا خانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه حریفان تیم تنیس قم در مسابقات آزاد قهرمانی کشور مشخص شده اند، اظهار داشت: بر اساس برنامهریزی فدراسیون تنیس کشورمان در راستای توسعه بخش قهرمانی این رشته ورزشی مسابقات آزاد تنیس مناطق پنج گانه کشور از مرداد ماه سال جاری به انجام می رسد.
وی با اشاره به نامگذاری این رقابتها با عنوان جام آزادسازی خرمشهر بیان داشت: مسابقات آزاد قهرمانی تنیس مناطق پنجگانه کشور بدون حضور 32 نفر برتر کشور در قسمت آقایان با نام جام آزادسازی خرمشهر از روز سوم مرداد ماه در شهرهای مختلف صورت می گیرد.
همگروهی قم با تهران، البرز، زنجان، قزوین و مرکزی
رئیس هیئت تنیس قم عنوان داشت: بر اساس اعلام فدراسیون تنیس و برنامهریزی انجام شده از سوی سازمان لیگ تنیس کشور میزبانها و شرایط حضور در این دوره از رقابتهای تنیس آزاد قهرمانی کشور مشخص شدند.
وی افزود: بر این اساس تیم تنیس مردان قم در گروه نخست با تیمهای تهران، البرز، زنجان، قزوین و مرکزی در گروه دشوار قرار دارد که با توجه به قرعهکشی صورت گرفته، هیئت تنیس استان البرز میزبان بازیهای این گروه معرفی شده است.
خانی با بیان اینکه میزبان منطقه دو تنیس قهرمانی کشور استان کرمانشاه معرفی شده، یاد آور شد: در این گروه تیمهای تنیس مردان استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، گیلان و همدان با یکدیگر مسابقه می دهند.
وی از انتخاب هیئت تنیس استان اصفهان به عنوان میزبان تیمهای حاضر در گروه سوم مرحله مقدماتی تنیس آزاد قهرمانی کشور خبر داد و بیان داشت: در این گروه علاوه بر اصفهان تیمهای تنیس ایلام، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد و لرستان با یکدیگر مسابقه میدهند.
تعلق گرفتن امتیاز رنکینگ به نفرات برتر تنیس منطقه ای کشور
رئیس هیئت تنیس قم به تیمهای حاضر در منطقه چهار تنیس آزاد قهرمانی کشور اشاره کرد و ادامه داد: در این گروه که بازیهای آن به میزبانی هیئت تنیس استان فارس برگزار میشود، علاوه بر تیم میزبان تیمهای تنیس بوشهر، سیستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگان و یزد نیز حضور دارند.
وی بیان داشت: هیئت تنیس استان مازندران در حالی میزبانی رقابتهای گروه پنجم مسابقات تنیس آزاد قهرمانی کشور را بر عهده دارد که در این گروه علاوه بر مازندرانیها، تیمهای تنیس مردان خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، سمنان و گلستان نیز مدعی صعود خواهند بود.
خانی با بیان اینکه آخرین مهلت برای ثبتنام شرکت در مسابقات تنیس آزاد قهرمانی کشور از سوی فدراسیون تنیس روز چهارم خرداد ماه اعلام شده است عنوان داشت: این در حالی است که زمان قرعهکشی و شروع مسابقات روز پنجم خرداد ماه در محل برگزاری مسابقات در نظر گرفته شده است.
رئیس هیئت تنیس قم در پایان تصریح کرد: به نفرات برتر این مسابقات امتیاز رنکینگ تعلق میگیرد در حالی که برای نفرات اول تا سوم مشترک جایزه نقدی در نظر گرفته شده است و امیدوارم نتایج خوبی در این رقابت ها کسب کنیم.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت تنیس استان قم گفت: علاوه بر اعزام تیم های قوی به لیگ دسته اول تنیس مردان و بانوان کشور در مسابقات آزاد منطقه ای قهرمانی کشور نیز حضور پرقدرتی خواهیم داشت.
غلامرضا خانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه حریفان تیم تنیس قم در مسابقات آزاد قهرمانی کشور مشخص شده اند، اظهار داشت: بر اساس برنامهریزی فدراسیون تنیس کشورمان در راستای توسعه بخش قهرمانی این رشته ورزشی مسابقات آزاد تنیس مناطق پنج گانه کشور از مرداد ماه سال جاری به انجام می رسد.
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