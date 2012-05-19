3250 هکتار از اراضی برنج محمودآباد بیمه شدند

سلطان احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از مجموع سطح کشت و نشا برنج این شهرستان، تا کنون بیش از375 هکتار به صورت مکانیزه و 19 هزار و 540 هکتار بصورت سنتی کشت شده است.

وی افزود: بیش از سه هزار و 250 هکتار از اراضی شالیزاری این شهرستان بیمه برنج شده است.

احمدی با اشاره به اینکه در سال زراعی گذشته از مجموع 32 هزار و 290 هکتار اراضی شالیزاری این شهرستان بیش از 118 هزار تن شلتوک برنج تولید شد، پیش بینی کرد: در سال زراعی جاری سطح زیر کشت برنج در اراضی شالیزاری محمود آباد به بیش از 33 هزار هکتار با تولید 126 هزار تن شلتوک برسد.

مدیر جهاد کشاورزی محمود آباد افزود: از مجموع سطح زیر کشت برنج این شهرستان در سال زراعی جاری پیش بینی می شود هزار و 300 هکتار به ارقام پر محصول، 19 هزار و 350 هکتار به ارقام محلی و پنج هزار هکتار به کشت مجدد اختصاص پیدا کند.