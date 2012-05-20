به گزارش خبرنگار مهر، با حضور رستم قاسمی وزیر نفت فردا دوشنبه اول خردادماه مجتمع پتروشیمی اروند به عنوان بزرگترین زنجیره پی.وی.سی جهان و اسکله دوم مایعات پتروشیمی در بندر ماهشهر به طور رسمی افتتاح خواهند شد.

عبدالحسین بیات در گفتگو با مهر با بیان اینکه برای سالجاری افتتاح و راه‌اندازی 9 طرح و مجتمع جدید پتروشیمی در دستور کار شرکت ملی صنایع پتروشیمی قرار دارد، گفت: بر این اساس 2طرح عظیم پتروشیمیایی ایران در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی (بندر ماهشهر) در آستانه بهره برداری رسمی قرار دارند.

معاون وزیر نفت با تاکید بر اینکه در غیاب شرکتهای خارجی تمامی مراحل پیش راه اندازی و راه اندازی واحدهای فرآیندی این مجتمع پتروشیمی توسط متخصصان داخلی انجام گرفته است، تصریح کرد: ظرفیت تولید سالانه این مجتمع پتروشیمی حدود 2 میلیون و 834 تن انواع محصولات پتروشیمیایی است.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با یادآوری اینکه برای ساخت و راه اندازی پتروشیمی اروند در منطقه ماهشهر معادل یک میلیارد و 600 میلیون دلار سرمایه گذاری شده است، اظهار داشت: با راه اندازی این مجتمع پتروشیمی حدود یکهزار و 600 نفر اشتغال مستقیم و بیش از 20 هزار نفر اشتغال غیر مستقیم به‌وجود آمده است.

این مقام مسئول با اعلام اینکه با بیان اینکه با راه اندازی این مجتمع پتروشیمی برای نخستین بار ایران از واردات محصول استراتژیک "کاستیک" به خودکفایی رسیده است، بیان کرد: حتی این محصول پتروشیمی به برخی از کشورهای جهان صادر شده است.

به گزارش مهر، مجتمع پتروشیمی اروند با هدف تولید یک میلیون و 507 هزار تن کلر آلکالی و پی.وی.سی در سال از واحدهای کلرآلکالی(CA)، وینیل کلراید سوسپانسیون (S-PVC)، پلی وینیل کلراید امولسیون (E-PVC)، وینیل کلراید (VCM) و اتیلن دی کلراید (EDC) ساخته شده است.



در شرایط فعلی پتروشیمی اروند بزرگترین زنجیره تولید PVC در جهان بوده که در صورت تولید سالانه 240 هزار تن PVC حدود 25 تا 30 بازار جهانی این محصول شیمیایی در اختیار ایران قرار خواهد گرفت.



پیشتر پیمانکار مهندسی و صاحب لیسانس این مجتمع پتروشیمی شرکت "اوده" آلمان بوده که دو سال گذشته این شرکت آلمانی به بهانه تعطیلات سال 2010 میلادی سایت پتروشیمی اروند را ترک کرد و دیگر حاضر به بازگشت به این پروژه نشد.



افتتاح اسکله دوم مایعات پتروشیمی در بندر ماهشهر

بیات در ادامه با اشاره به اینکه از سال گذشته بهره برداری از اسکله دوم مایعات منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی آغاز شده است، تاکید کرد: از این اسکله‌ها برخی از محصولات پتروشیمی بارگیری و به بازارهای بین المللی صادر شده است.

معاون وزیر نفت ظرفیت بارگیری اسکله دوم مایعات پتروشیمی در بندر ماهشهر را سالانه یک میلیون و 600 هزار تن انواع میعانات پتروشیمی عنوان کرد و افزود: با تجهیزاتی که روی این اسکله نصب شده، این ظرفیت تا مرز 2 میلیون و 500 هزار تن قابل افزایش است.

به گزارش مهر، طول عرشه این اسکله 99 متر و عرض آن 28 متر و دارای پل و جاده دسترسی به طول‌های 72 و 55 متر است که با راه‌اندازی این طرح، محصولات اصلی منطقه ماهشهر همچون EDC و کاستیک پتروشیمی اروند، متانول پتروشیمی فن‌آوران، Heavy End پتروشیمی بوعلی‌سینا از طریق چهار بازوی بارگیری اسکله‌ها و محصولات پتروشیمی شازند نیز از طریق بازوی پنجم صادر می‌شود.

کاهش زمان پهلوگیری کشتی و به دنبال آن افزایش ظرفیت صادرات منطقه، درآمدزایی، امکان ترغیب سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در صنایع میانی و پایین‌دستی پتروشیمی و ایجاد اشتغال با ارائه امکان صادرات و واردات مواد اولیه از مهمترین مزیتهای اقتصادی ساخت و راه اندازی این اسکله‌ها است.