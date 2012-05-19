وکیل نماینده اراک نامه انصراف از شکایت کاریکاتوریست را تحویل داد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک حجت الاسلام حکمت علی مظفری ظهر روز شنبه در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه این حکم صرف نظر از درست یا غلط بودن روند خود را به مانند سایر پرونده ها طی کرده است افزود: سیستم قضایی استقلال خود را حفظ می کند و در هر صورت اجرای درست قانون را سرلوحه قرار می دهد.

وی ادامه داد: هرچند که آقای لطفی از شکایت خود صرف نظر کرده است اما طبق ماده 727 قانون مجازات اسلامی جرائم قابل گذشت را احصاء کرده است وبایستی کاریکاتوریست اراکی درخواست تجدیدنظر کند تا طبق روال عادی این حکم مورد تجدید نظر قرار بگیرد.

حجت الاسلام مظفری در خصوص این پرسش خبرنگاران که چرا دادگاه کاریکاتوریست اراکی توسط دادگاه مطبوعات برگزار نشد و در دادگاه جزایی مورد رسیدگی قرار گرفت اظهارداشت: طبق قانون، دادگاه مدیرمسئول این هفته نامه در دادگاه مطبوعات و با حضور هیئت منصفه انجام شد ولی دادگاه کاریکاتوریست اراکی تشخیص صلاحیت برعهده مرجعی بود که پرونده در آن تشکیل شد.

وی با بیان اینکه این تصمیم برعهده قاضی پرونده است اظهارداشت: اگرچه از نظر شخصی بنده، بهتر بود که این پرونده در دادگاه مطبوعات بررسی می شد.

گفتنی است کاریکاتوریست اراکی برای کشیدن کاریکاتور لطفی نماینده اراک در یکی از هفته نامه های محلی و شکایت وی در دادگاه به 25ضربه شلاق محکوم شده بود.

