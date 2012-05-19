به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز فرماندهی سازمان آتش نشانی از طریق تماس تلفنی از سقوط یک کودک دو ساله ونیمه در داخل محل گودبرداری شده واقع در جاده اصفهان، شهرک مهدیه مطلع شد که سریعاً گروه نجات ایستگاه شماره شش را به محل حادثه اعزام میکنند.
بنا به گزارش فرمانده عملیات، فضایی به عمق تقریبی شش متر و به حجم ۱۰۰ هزار متر مکعب به منظور آبیاری فضای سبز شهرک فوق در نظر گرفته شده که خوشبختانه فاقد آب بوده و پس از سقوط پسربچه به داخل آن، پدر کودک نیز جهت خارج کردن فرزندش داخل محل گودبرداری میشود اما قادر به خارج شدن از آن قسمت نمیشوند. آتش نشانان سازمان با استفاده از تجهیزات نجات پدر و پسربچهاش را که هیچگونه صدمهای ندیده بودند، به سلامتی از داخل سپتیک خارج میکنند.
آتش سوزی منزل مسکونی
خبر آتش سوزی یک باب منزل مسکونی واقع در خیابان خیام به مرکز فرماندهی ۱۲۵ اطلاع داده میشود که بلافاصله پس از اعلام به ایستگاه شماره هفت تعداد دو دستگاه خودروی حریق با پنج آتش نشان ظرف مدت دو دقیقه در محل حاضر و شروع به عملیات میکنند.
بنا به گزارش فرمانده عملیات اتصالی برق تلویزیون علت آتش سوزی بوده که متأسفانه علاوه به خسارات مالی به منزل مورد نظر، آقای ۷۰ ساله و خانم ۷۵ ساله دچار سوختگی از ناحیه دست و پا، کمر، صورت و گردن میشوند.
آتش نشانان پس از تحویل مصدومان به عوامل اورژانس و ۱۸ دقیقه عملیات اطفاء و ایمن سازی محل، به ایستگاه مربوطه مراجعت میکنند.
تجهیز تیم غواصی سازمان آتش نشانی قم
پیرو بازدید اعضای هیئت مدیره سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم از تمرینات تیم امداد و نجات آبی (غواصی) سازمان در سد سنجگان قم و توجه ویژه شهردار قم مقرر شد تجهیزات بروز و قایق موتوری جهت امداد رسانی در سوانح آبی جهت سازمان آتش نشانی خریداری و تجهیز شود.
به علت وجود استخرهای زراعی و سدهای آبی اطراف قم خریداری لوازم از اهمیت خاصی برخوردار است.
در ضمن هفته گذشته یک نفر به علت عدم آشنایی با فن شنا در اطراف بخش قمرود غرق شد که عوامل تیم غواصی سازمان فرد غرق شده را از داخل آب به بیرون انتقال دادند.
قم - خبرگزاری مهر: سقوط کودک به محل گودبرداری، آتش سوزی منزل مسکونی و تجهیز تیم غواصی سازمان آتش نشانی قم از عناوین اخبار آتش نشانی قم است.
به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز فرماندهی سازمان آتش نشانی از طریق تماس تلفنی از سقوط یک کودک دو ساله ونیمه در داخل محل گودبرداری شده واقع در جاده اصفهان، شهرک مهدیه مطلع شد که سریعاً گروه نجات ایستگاه شماره شش را به محل حادثه اعزام میکنند.
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