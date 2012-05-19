تولیدات فاخر سیمای مرکز قزوین رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیست و ششمین همایش افق رسانه از 100 اثر مستند برتر صدا و سیمای مراکز استان ها با عنوان" نگارستان" و 100 نماهنگ برتر این مراکز با عنوان"پیک آشنا" رونمایی شد که پنج اثر فاخر از سیمای مرکز قزوین هم در بین این تولیدات قرار داشت.



مستند تلویزیونی"سمفونی نقش" به تهیه کنندگی و کارگردانی حمیدرضا لطفی و مستند تلویزیونی"قزوین شهری که می شناسم" به تهیه کنندگی و کارگردانی احسان معصوم آثار تلویزیونی فاخری بودند که در مجموعه"نگارستان" رسانه ملی از آنها رونمایی شد.



مستند تلویزیونی"سمفونی نقش" روایت گر قصه هنر و صنعت مسگری در تاریخ قزوین است که در این راه نگاهی هم به آثار استاد عباس قانع هنرمند شناخته شده قزوین در رشته مسگری دارد.



مستند تلویزیونی"قزوین شهری که می شناسم" نیز مخاطب را به همراه دوربین در تاریخ و فرهنگ پهنه مینودری برده تا سرزمین قزوین را بیش از پیش به آنها معرفی کند.



نماهنگ های"مادران سرزمین من ایران"، "دروازه بهشت" و "اُوان، نقش الوان" هم از دیگر تولیدات فاخر سیمای مرکز قزوین بودند که در مجموعه"پیک آشنا" رسانه ملی از آنها رونمایی شد.



این نماهنگ ها با رویکرد معرفی توانمندی های فرهنگی استان قزوین تهیه و تولید شده اند.