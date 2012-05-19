سوپر جام فوتبال ایران را با نام "حجازی" برگزار کنید

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت باشگاه سپاهان در این مورد نوشت: این روزها در رسانه‌ها از دیدار تیم‌های سپاهان و استقلال در مرحله یک‎‌هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا، به عنوان سوپر جام ایران یاد می‌شود، اما ای کاش فرای رقابت روز سه شنبه این دو تیم، ساز و کاری اتخاذ می‌شد تا سوپر جام در ایران احیاء شود.

سوپر جام به عنوان دیدار تیم های قهرمان لیگ برتر و جام حذفی است رقابتی است که در ایران به فراموشی سپرده شده و هر سال نیز که سخنی از آن به میان می‌آید، با توجیه‌هایی متعدد از آن عبور می‌شود.

به غیر از سال 1384 که این جام بین تیم های صباباتری و فولاد با پیروزی 4 بر صفر صباباتری در ورزشگاه دستگردی همراه بود، دیگر خبر ی از برگزاری این جام نشد.

در سال 86 سپاهان به عنوان قهرمان جام حذفی و سایپا نیز به عنوان قهرمان لیگ برتر قرار بود که این جام را برگزار کنند که به دلیل تعویض زمین این دیدار از ورزشگاه آزادی به ورزشگاه درخشان رباط کریم، این رقابت با تحریم دو باشگاه سایپا و سپاهان مواجه شد. به‌ گفته مدیرعامل وقت باشگاه سپاهان "انتخاب ورزشگاه شهید درخشان رباط کریم برای برگزاری دیدار سوپرجام نوعی بی‌حرمتی به دو باشگاه سایپا و سپاهان به عنوان قهرمانان لیگ برتر و جام حذفی بود."

پس از آن سال دیگری سخنی چندانی از سوپر جام به میان نیامد تا جامی که می‌تواند با پایان رقابت‌های لیگ برتر و حذفی کشور و قبل از آغاز فصل جدید شور فوتبالی را به کشور بازگرداند و حتی بستری برای یک دیدار خیریه همراه با ویژه برنامه‌های مختلف باشد، به راحتی از یادها رود و خیلی دست اندرکاران مربوطه را برای برگزاری به زحمت نیاندازد.

در این فصل که سپاهان قهرمانی لیگ برتر و استقلال تهران جام حذفی را از آن خود کرده، می‌توان بار دیگر از احیای این کاپ با دیدار این دو قدرت فوتبال ایران در ایام نزدیک به آغاز فصل دوازدهم لیگ برتر فکر کرد. در آن زمان که تیم‌ها از اردوهای آماده‌سازی بازگشته و در تدارک دیدارهای دوستانه هستند، این مسابقه برای زردهای اصفهان و آبی‌های پایتخت هم می‌تواند به مثابه یک دیدار تدارکاتی برای آغاز فصل جدید باشد تا بهانه‌ای برای تزریق دوباره شور فوتبال به کشور باشد. همچنین بستری برای اعطای درآمد این دیدار به امور خیریه همراه با ویژه برنامه‌های مختلف در اصفهان یا تهران باشد.

ضمن اینکه در آستانه سالگرد پرواز اسطوره فوتبال ایران ناصر حجازی به آسمان، از آنجا که همگان در صدد جلوگیری از فراموشی یاد و خاطره این اسوه غرور فوتبال ایران هستند، می‌توان با برنامه‌ریزی درست و برپایی همه ساله این رقابت، سوپر جام را برای همیشه به نام جام ناصر حجازی برگزار کرد تا ضمن نکوداشت همیشگی یاد و خاطره مردی که هنوز رفتنش را باور نکرده‌ایم، به نوعی خود را ملزم به برگزاری هر ساله و منظم این جام که در بسیاری از کشورها رقابتی معتبر محسوب می‌شود، کنیم.

دیدار روز سه شنبه سپاهان و استقلال تهران در پلی آف لیگ قهرمانان آسیا نام سوپر جام ایرانی را به جهت قهرمانی طلایی پوشان در لیگ برتر و آبی پوشان در جام حذفی بر سر زبان ها انداخته است، اما امیدوارم فرای این رقابت، این جام برای همیشه به نام زنده یاد ناصر حجازی احیاء و برگزار شود.

باشگاه سپاهان اصفهان سال گذشته، هم به جهت نامگذاری یک جام معتبر و دائمی به نام زنده یاد ناصر حجازی و هم برای احیای رقابتی که در بسیاری از کشورهای جهان مرسوم است، پیشنهاد برگزاری سوپر جام باشگاه‌های ایران بین تیم سپاهان قهرمان لیگ و پرپسولیس قهرمان جام حذفی را مطرح کرده بود.