نشست ششم خرداد "لیلة القدر مجلس نهم" است/همه اصولگرایان بیایند

محمد دهقان عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس در خصوص "نشست وحدت" درآستانه تشکیل مجلس نهم به خبرنگار مهر گفت: ما برای اداره مجلس نیاز داریم از همه ظرفیت ها و توانمندی های نمایندگان ملت استفاده کنیم اما وقتی وحدت مخدوش شده و خواسته های سیاسی بر فضای مجلس غلبه یابد، بسیاری از انرژی های مثبت تلف خواهد شد.

وی افزود: نمایندگان با هدف و آرمان خدمت به مردم و رفع مشکلات کشور به مجلس آمده اند اما اگر وقت آنها صرف اختلافات و بگومگوهای سیاسی شود، این نه خواست مردم و نه خواست نظام و نه منطبق با اهداف و آرمان هایی است که نمایندگان بر اساس آنها به مجلس راه یافتند.

عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: در دهه چهارم انقلاب اسلامی که مقام معظم رهبری آن را دهه پیشرفت و عدالت نامیدند، هر چه ظرفیت تخصصی موجود در مجلس تجمیع شود باز هم کم است.

دهقان بر همین اساس متذکر شد: اگر اصولگرایان دچار تفرقه و کشمکش های سیاسی شوند، دود آن به چشم مردم می رود و مشکلی از کشور هم حل نمی شود و این موضوع در راستای خواست خود نمایندگان نیز، نیست.

وی ادامه داد: در انتخابات اخیر سلایق سیاسی نزدیک به هم و هم وزنی به خانه ملت راه یافته اند و اگر برای وحدت و همگرایی این سلایق تدبیر نشود، تا آخر کار مجلس نهم دچار چالش خواهیم بود و وقت و نیروی نمایندگان صرف مسائل فرعی می شود.

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس اظهار داشت: مجلس در صورتی می تواند کارکرد مثبتی داشته باشد و طرح ها و برنامه های دقیقی برای اداره کشور ارائه دهد که متحد و همگرا باشد و تحقق این مسأله، نیازمند تشکیل هیئت رئیسه مقتدر است.

دهقان افزود: برخی اصولگرایان معتقدند با توجه به اختلاف سلایق نمی توان وحدت کرد اما این منطق دقیقی نیست؛ چون گروه های اصولگرا توانستند در انتخابات اخیر بر اساس اصولی مشترک و با وحدت وارد عرصه شوند و کسانی که وحدت نکردند، در افکار عمومی ضربه خوردند و نباید این تجربه تکرار شود.

وی تصریح کرد: اصولگرایان در عین کثرت سلایق باید در عمل وحدت داشته باشند و اگر تفرقه باشد، ممکن است هیئت رئیسه ضعیفی تشکیل شود و نتواند به خوبی مجلس را اداره کرده و در نتیجه در اداره امور کشور موثر باشد.

دهقان ادامه داد: تاکید ما بر این است که همه نیروهای اصولگرا که اکثریت قاطع مجلس نهم را تشکیل می دهند، با همه تنوع سلایق برای کارآمدی جریان اصولگرایی و مجلس مقتدر در نشست وحدت شرکت کرده و در خصوص مسائل مربوط به مجلس نهم تصمیم گیری کنند.

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس هشتم گفت: در نشست وحدت که روز شنبه ششم خرداد از ساعت 14 و 30 تا 19 و 30 در تالار مشروطه مجموعه بهارستان برگزار می شود، در خصوص هیئت رئیسه مجلس نهم بحث و تبادل نظر خواهد شد و کمیته هایی تخصصی در حوزه های مختلف نیز تشکیل می شود.

دهقان افزود: بر اساس تجربه مجالس هفتم و هشتم هیئت رئیسه مقتدر هنگامی شکل می گیرد که پیش از بررسی موضوع در صحن علنی مجلس در نشست درونی با حضور همه اصولگرایان درباره آن رایزنی و تصمیم گیری شود.

وی ادامه داد: قطعا اگر رئیس مجلس و نواب او با رای بالای نمایندگان انتخابات شوند بهتر از آن است که در صحن علنی مجلس و بدون هیچ پیش زمینه، رئیس مجلس و نواب او را با رای پائین انتخاب کنیم.

عضو هیئت رئیسه مجلس از نشست وحدت اصولگرایان به عنون "لیلة القدر مجلس نهم" یاد کرد و گفت که تصمیم گیری های این نشست، در رویکرد چهار سال آینده مجلس بسیار اثرگذار است.

دهقان بر همین اساس از همه منتخبان اصولگرای مجلس نهم خواست که در نشست وحدت شرکت کرده و دیدگاه ها و برنامه های خود را برای اداره مجلس ارائه دهند.

وی در پایان خاطر نشان کرد که این نشست به دعوت جمعی از بزرگان و روحانیون برگزار می شود و به زودی با انتشار اطلاعیه ای از نمایندگان دو جبهه متحد و پایداری و اصولگرایان مستقل برای شرکت در آن رسما دعوت می شود.