نمایشگاه عکس در دامنه کوه بالوقایه سقز برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، روز جمعه کوه بالوقایه پذیرای عکاسان گروه عکاسی وینار شد که برای نمایش آثار خود به دامنه این کوه آمده بودند.

این نمایشگاه که دومین فعالیت گروه بود در حال و هوایی بهاری برگزار شد و آثار به نمایش درآمده حدود ۷۵ اثر از ۱۰ عکاس به نام های امجد عزیزپناه، نجم الدین افرند، ناصر فیض الله بیگی، آزاد مسگری، زاهد بابامیری، کامبیز وثوقی، سعیده صائب، صبری شجاعی، هانا حسامی و عرفان مطاعی را در بر می گرفت.

موضوع کارهای نمایشگاه آزاد بود و از موضوع یا عنوان مشخصی پیروی نمی کرد که البته اکثر کارهای به نمایش درآمده عکاسی از طبیعت و مسائل اجتماعی بود اما در میان آنها آثار هنرمند ناصر فیض الله بیگی و سعیده صائب و صبری شجاعی از بقیه آثارنمایشگاه متفاوت بود که عکس های آنها از موضوع هایی همچون طبیعت و مسائل روزمره الهام گرفته بود.

بیشتر عکس های نمایشگاه در قالب بنر چاپ شده بود و با سنگ های همان اطراف قاب گرفته شده بودند. اما نکته جالب که در گوشه کنار نمایشگاه به چشم می خورد همکاری بازدیدکنندگان برای قاب گرفتن عکس ها در نمایشگاه بود.

این نمایشگاه عکس یک روزه با غروب آفتاب در کوه بالوقایه در حالی که شماری از بازدید کنندگان همچنان در نمایشگاه بودند، به پایان رسید.

