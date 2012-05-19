به گزارش خبرگزاری مهر، محمود عالیشنوی در بازدید از فعالیت کانون فرهنگی انس با فطرت شیراز گفت: در سرشت همه انسانها اکسیر فوق العاده ای به نام فطرت نهفته شده، اکسیری که به سبب شناسایی آن خداشناسی در وجود بشریت ارزش و بهای دیگری پیدا می کند.

وی افزود: رسیدن به خدا از طریق این موهبت الهی قابل هضم ترین و در عین حال کامل ترین نوع شناخت و رسیدن برای فرد سالک می باشد زیرا یافتن و لقاء از این راه با دل است که بر این راه در قرآن و روایات ائمه اطهار (ع) تکیه فراوان شده است.

عالیشوندی گفت: از آنجایی که خداشناسی اولین گام در مسیر دین و دینداری و عبودیت محسوب می شود نیاز به ارائه چنین راه ساده و عمومی به خدا جویان به وجوب احساس می شود که این مسئله مورد توجه بیانگذاران این مرکز بوده است.

دبیر شورای فرهنگ عمومی استان فارس اضافه کرد: در دنیای کنونی که احساس عمیق دینی و گرایش به خدا و خداشناس بیشتر نمود پیدا کرده باید بیش از پیش در ترویج عقاید دینی به شکل ساده و شیرین و متناسب با طبع بشریت کوشید و انسانها را با سرشت و خمیر مایه و گوهری که در وجود آنها نهفته شده بهترر آشنا کرد.

این مسئول گفت: این نکته را باید جدی دانست که جوانان برای بازگشت به فطرت خود نیازمند راهنمایی هستند.

وی با اشاره به برگزاری نشستها و گفتمان دینی در معابر عمومی با حضور روحانیون و مشاورین مجرب توسط کانون فرهنگی انس با فطرت شیراز گفت: ایجاد انس و الفت و کم کردن فاصله بین مردم و روحانیت که همواره دغدغه همه مسئولان بوده از طریق چنین طرح هایی بخوبی محقق میشود.

کانون فرهنگی انس با فطرت با توجه به نیاز مردم شیراز، به مسائل دینی و اعتقادی برای اولین بار در ایران اسلامی دربلوار شهید چمران شیراز از اول تیرماه 1389 آغاز به کار کردو پس از مدت 22 ماه و تا آخر فروردین ماه سال 1391 تعداد230 جلسه مشاوره برگزار کرده که در هر جلسه از 10 الی 15 نفر کارشناس خبره که اکثرا از روحانیون هستند استفاده شده است.

اولین نمایشگاه ستینگ لباسهای خیابان با معرفی برند پوش درشیراز

اولین نمایشگاه ستینگ لباسهای خیابان با معرفی برند پوش درشیراز برگزار میشود.

اولین نمایشگاه ستینگ لباس های خیابان با معرفی برند پوش و طراحی های فرناز عبدلی شامل مانتو پانچو شال دامن شلوار پیراهن مردانه و کیف و کفش چرم طبیعی دست دوز از تاریخ پنج خردادماه تا 13 خرداد ماه در شیراز برپا می شود.

این نمایشگاه صبح ها ساعت 10 الی 13 و بعد از ظهرها ساعت 17 الی 20 و 30 دقیقه واقع در شیراز فلکه گاز روبروی درب اصلی پارک آزادی کوچه 15 گالری شیوه پذیرای علاقه مندان است.

از ویژگیهای این نمایشگاه میتوان به تفاوت و تازگی و تنوع و نوآوریها در لباسهای طراحی شده اشاره کرد.

پیگیری مسائل مربوط به مد و لباس توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس و در کارگروهی با همین نام در کشور در حال پیگیری است.