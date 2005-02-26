وزير امنيت رژيم صهيونيستي فلسطينيان را به از سرگيري حملات نظامي تهديد كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، جدعون عزرا وزير امنيت داخلي رژيم صهيونيستي پس ازعمليات عصر روز گذشته درتل آويو كه 4 كشته و 50 زخمي برجاي گذاشت ، فلسطينيان را به ازسرگيري عمليات نظامي برضد آنان تهديد كرد.

راديو سراسري اسراييل به نقل ازوزير امنيت داخلي رژيم صهيونيستي اعلام كرد: فلسطينيان بايد اوضاع داخلي خود را كنترل كنند در غير اين صورت ما به جنگ خود بر ضد آنها ادامه مي دهيم چرا كه راه ديگري به جز اين راه نداريم .

اين نخستين واكنش مقامات رژيم صهيونيستي به عمليات شهادت طلبانه مبارزان فلسطيني در قلب تل آويواست .

وزير امنيت داخلي اسراييل اعلام داشت : عمليات تل آويو انتقال مسئوليت هاي امنيتي به تشكيلات خودگردان فلسطين درشهرهاي كرانه باختري رود اردن را به تاخير خواهد انداخت .

وي در پايان گفت : ما از تشكيلات خودگردان فلسطين مي خواهيم اگر آنها مي خواهند پيشرفتي در روند مسالمت آميز صلح صورت گيرد بايد براي كنترل امنيت گامهاي بيشتري بردارند.

متذكرمي شود تهديدات مقامات رژيم صهيونيستي در حالي است كه گروههاي جهادي ومبارز فلسطين ضمن تاكيد بر پايبندي خود بر آتش بس منعقده تاكيد كردند كه اين اسراييل است كه با تداوم عمليات ترور وتخريب واعمال فشارهاي گوناگون سعي در اخلال در روند فعاليتهاي طرفهاي مختلف منطقه اي وبين المللي دارد.