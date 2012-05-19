افتتاح دبیرستان شبانه روزی/ برگزاری جشن ازدواج دانشجویی

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون فرماندار شهرستان سقز گفت: این فضای آموزشی که در زمینی به مساحت پنج هزار و ۵۳۵ متر مربع ساخته شده شامل فضای آموزشی در سه طبقه با هزار و 425 متر مربع، خوابگاه دانش آموزی در سه طبقه با هزار و ۷۰۰ متر مربع و نیز سرایداری، نمازخانه، سالن مطالعه و نمایش فیلم، آشپزخانه و سلف سرویس، سیستم آبرسانی و مخابراتی است.

اسماعیل رستم پور با اشاره به تامین اعتبار مورد نیاز برای ساخت این پروژه آموزشی در شهر صاحب از توابع شهرستان سقز، بیان کرد: برای بهره برداری از این پروژه بالغ بر ۱۲ میلیارد ریال هزینه شده است.

آغاز گازرسانی به مجتمع روستایی ایرانخواه

گازرسانی به مجتمع روستایی ایرانخواه شهرستان سقز از محل اعتبارات مصوب سفر مقام معظم رهبری برای اولین بار در بخش زیویه آغاز شد .

به گفته رئیس ناحیه گازرسانی شهرستان سقز در سفر تاریخی رهبر معظم انقلاب اسلامی به شهرستان سقز گازرسانی به ۴۸ روستا با ۱۵۰میلیارد ریال برای اجرا مصوب شد که تاکنون ۳۶ روستا به اتمام رسیده و امسال هم ۱۲ روستای دیگر با صرف ۳۶ میلیارد ریال گاز رسانی می رسد.

جشن ازدواج دانشجویی در دانشگاه آزاد سقز برگزار شد

به مناسبت گرامیداشت ایام میلاد حضرت فاطمه زهرا(س) و روز زن و همچنین سالگرد سفر تاریخی مقام معظم رهبری به استان کردستان، مراسم جشن ازدواج دانشجویی با شرکت ۱۹ زوج در سالن آمفی تئاتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز برگزار شد.

در ابتدای مراسم رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز ضمن تبریک این ایام، نکاتی را در مورد ازدواج دانشجویی و ترویج ازدواج متناسب با فرهنگ ایرانی و اسلامی بیان کرد.

در ادامه مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه آزاد اسلامی سنندج با اشاره به احادیث، از جایگاه شامخ ازدواج در اسلام و ارزشمندی آن سخنانی را ایراد کرد.

مراسم با اجرای گروه موسیقی و اهدای جوایز به زوج های جوان حاضر در این برنامه پیدا کرد.