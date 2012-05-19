هفته دهم مسابقات شطرنج خراسان شمالی با برتری صدرنشینان پیگیری شد

علی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این موضوع افزود: در مهمترین دیدارهای هفته دهم لیگ شطرنج استان تیم صدرنشین شیشه سکوریت آریا با نتیجه 2.5 بر 1.5 موسسه آموزش عالی حکیمان را شکست داد.
وی اظهار داشت: در دیدار دوم این هفته تیم رده دومی پارت سیستم نیز با نتیجه 2.5 بر 1.5 برابر تیم پارک شهر به برتری رسید.
احمدی اضافه کرد: همچنین در دیگر دیدار این هفته نیز تیم شرکت سیمان بجنورد با نتیجه قاطع چهار بر صفر بر تیم سازمان امور اقتصادی و دارایی غلبه کرد.
وی گفت: دیدار بین تیمهای شهیدان آل نبی و شرکت گاز نیز با نتیجه 3.5 بر 1.5 به نفع تیم شهیدان آل نبی خاتمه یافت.
این مسئول با بیان اینکه تیم هیئت گرمه و جاجرم برابر تیم بانک سپه به پیروزی رسید افزود: دیدار بین تیمهای موسسه زبان کیش و مجتمع صنعتی اسفراین نیز با نتیجه 2 بر 2 به تساوی انجامید.
وی اضافه کرد: همین نتیجه تساوی در بازی بین تیمهای شرکت برق رادین و پتروشیمی خراسان نیز رقم خورد.
سرپرست لیگ شطرنج خراسان شمالی تصریح کرد: بدین ترتیب در پایان هفته دهم لیگ شطرنج استان تیم شیشه سکوریت آریا با 32.5 امتیاز در صدر قرار دارد.
وی افزود: همچنین تیمهای پارت سیستم و شهیدان آل نبی نیز به ترتیب با 28 و 27.5 امتیاز در ردههای دوم و سوم جدول رده بندی لیگ شطرنج خراسان شمالی قرار دارند.
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