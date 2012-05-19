75 هزار نوآموز در اصفهان وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود صالحی بعد از ظهر شنبه در مراسم طرح سنجش نوآموزان بدو ورود به دبستان اظهار داشت: آموزش و پرورش استثنایی از نیرو‌های متخصص در زمینه سنجش هوش و آمادگی تحصیلی برخوردار است و استفاده از این نیرو‌ها در راستای سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان به عنوان یک اصل مهم و ضروری به شمار می‌رود.

وی با اشاره به اینکه آموزش و پرورش استثنایی به عنوان متولی اصلی طرح سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان به شمار می‌رود، ادامه داد: در سال جاری طرح سنجش نوآموزان بدو ورود به دبستان زود‌تر از سالهای گذشته در سراسر کشور آغاز شده است.

کارشناس مسئول واحد سنجش آموزش و پرورش استثنایی استان اصفهان تصریح کرد: در سال جاری حدود 75 هزار نوآموز در سراسر استان وجود دارد که سنجش سلامت آنها از 30 اردیبهشت ماه جاری در پایگاه‌های سنجش استان آغاز شده است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر 53 پایگاه فعالیت خود را در راستای سنجش نوآموزان بدو ورود به دبستان در سراسر استان آغاز کرده‌اند، افزود: سنجش نوآموزان بدو ورود به دبستان از 30 اردیبهشت ماه جاری به مدت دو ماه صورت می‌گیرد.

صالحی با اشاره به اینکه ادامه یافتن این طرح تا شهریور ماه جاری در مناطق دارای تراکم جمعیت بسیار مانعی ندارد، تاکید کرد: آمار‌های ملی و رسمی نشان می‌دهد که حدود دو تا سه درصد از نوآموزان دارای اختلالات ذهنی شدید و نیمه شدید هستند.

وی ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود در سال جاری حدود 70 هزار تا 75 هزار نفر نوآموز در سراسر استان به پایگاه‌های سنجش نوآموزان بدو ورود به دبستان مراجعه کنند.

کارشناس مسئول واحد سنجش آموزش و پرورش استثنایی استان اصفهان بیان داشت: نوآموزان و والدین آنها باید به در دست داشتن شناسنامه و کارت واکسن تکمیل شده به نزدیک‌ترین مدرسه محل ثبت‌نام مراجعه کنند و پس از دریافت تأییدیه از سوی مدرسه نسبت به فرزندان خود برای ورود به دبستان اقدام کنند.