تحولات بحرین، یمن و سوریه نشانه توطئه جدید برای تسلط بر خلیج فارس است

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رضایی، دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام طی سخنانی در جمع دانشجویان پزشکی دانشگاه اهواز اظهار داشت: فتنه سال 88، جریان انحرافی و تحریم‌های اقتصادی توطئه‌های جدید در سه سال گذشته بوده است.

رضایی ادامه داد: آنها قصد داشته و دارند که بصورت مستقیم و غیرمستقیم، نظام جمهوری اسلامی و ملت ایران را با چالش جدید و پیچیده‌‌ای مواجه کنند.

وی در ادامه اظهار داشت: هدف این توطئه‌ها مشغول کردن و تضعیف ملت ایران است تا آنها بتوانند با خیال راحت بر منابع انرژی منطقه مسلط شوند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه در فتنه سال 88 دیدیم که چگونه اعتراضات اجتماعی مردم با نفوذ عوامل بیگانه، سیاسی و امنیتی شد، اظهار داشت: متاسفانه رهبران اعتراضات نتوانستند صفوف مردم را از نفوذی‌ها و ضد انقلاب تفکیک کنند.

رضایی در ادامه خاطرنشان کرد: در پدیده جریان انحرافی، مشاهده شد که چگونه در بدنه نظام، ایجاد شکاف کرده و دولت و مجلس را به اختلاف با یکدیگر کشاندند.

وی ادامه داد: در موضوع تحریم‌ها در صدد بودند که بین مردم و نظام فاصله بیندازند؛ علاوه بر این، در موضوع جزیره ابوموسی قصد داشتند ایران را به موضعی انفعالی بکشانند.

رضایی در ادامه گفت: تحولات بحرین، یمن و سوریه از یک نقشه جدید برای تسلط بر خلیج فارس حکایت دارد که در پی آنند تا نفت و گاز منطقه را در اختیار بگیرند و نظام اسلامی را در داخل با مشکلاتی مواجه سازند.

وی ادامه داد: آنها قصد دارند ما را در داخل مشغول کنند تا نقشه خود را عملی سازند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: امروز باید در صفوفی فشرده در کنار رهبر معظم انقلاب خود را برای ایفای یک نقش منطقه‌ای آماده سازیم.

رضایی درباره مذاکرات ایران و 1+5 در بغداد اظهار داشت: مذاکرات بغداد می‌تواند راه جدیدی برای تعامل سازنده ایران و جهان با هدف ایجاد صلح و امنیت و توسعه در منطقه باشد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه عده‌ای قصد ناکام گذاشتن این مذاکرات را دارند و عده‌ی هم با شتاب‌زدگی خواهان از دست دادن همه اهرم‌های اقتدار ما هستند اظهار داشت: ما با یک مذاکرات منطقی و از موضع اقتدار می‌توانیم دستاورد خوبی را برای ملت ایران به ارمغان بیاوریم.

