نمایشگاه عکس "جنگلهای سوخته کردستان من" برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز نمایشگاهی از تصاویر سوخته جنگل و درختهای مناطق مرزی، جنگل شهرستانهای بانه و مریوان که توسط دانشجویان انجمنهای مختلف این دانشگاه گرفته شده، به نمایش درآمد.

این نمایشگاه با تصاویری از حوادث آتش سوزی و صحنه های بعد از آن به اضافه تخریب های زیست محیطی و مرگ جانداران در اثر آن توسط دانشجویان جمع آوری و برای مدت یک هفته در آمفی تئاتر پیام نور سنندج به نمایش درآمده است .

در این نمایشگاه 100 اثر از تمامی لحظات بعد از آتش سوزی و در هنگام وقوع این آتش سوزی ها به نمایش عمومی گذاشته شده است .

این نمایشگاه از امروز به مدت یک هفته برای بازدید عموم دانشجویان دایر است و بازدید کنندگان می توان دیدگاه های خود را در خصوص چگونگی برگزاری این جشنواره ثبت کنند.

با شروع فصل بهار و با گرم شدن هوا پدیده آتش سوزی دامن جنگل های استان کردستان را می گیرد و هر ساله باعث بروز خسارت های جدی به منابع طبیعی و محیط زیست کردستان می شود.